  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 14 °C

SAMGİAD'dan OMÜ'ye destek

»
SAMGİAD'dan OMÜ'ye destek
SAMGİAD, OMÜ Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'ne destek amaçlı tefrişat yardımında bulundu.

Samsun Genç İşadamları Derneği (SAMGİAD) 19 Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kulak Burun Boğaz Bölümü'ne katkı sağlamak amacıyla hastane tefrişat malzemelerinde yardımda bulunmasının açılış töreni düzenlendi.

Törende konuşan SAMGİAD Başkanı Savaş Gömeç, kendileri için çok büyük hastane için çok küçük bir adım attıklarını söyledi. Gömeç, burada önemli olanın ise bu yardımın manevi hazznını yaşamak olduğunu kaydetti

ULUSLARARASI BİR DÜZEYE KAVUŞTUK
Hastane Başhekemi Prof. Dr. Recep Sancak ise üniversitenin Türkiye'nin en önemli üniversitelerden biri haline geldiğini aktardı. Son başvurularla beraber diğer ülkelerden gelen hastalarla uluslararası bir düzeye kavuştuklarına dikkati çeken Prof. Dr. Sancak, "OMÜ Tıp Fakültesi son birkaç yıldır yapmış olduğu atılımlarla daha da ileri gitti. Bu sayede bütün Türkiye'nin en önemli sağlık kuruluşlarından biri haline geldik" dedi.

ÖNEMLİ DONANIMLARA KAVUŞTUK
OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç de, konuşmasına destek veren herkese teşekkür ederek başladı. Hastanelerinin son yıllarda çok önemli donanımlara kavuştuğunun altını çizen Rektör Bilgiç, "Onkoloji hastanemiz yeni açılıdı. Oraya yerleştirdiğimiz cihazlarla bugün piyasada 60 ila 120 bin arasında gerçekleştirilen tetkik ve tedavi hizmetlerini SGK'lı hastalara karşılıksız bir şekilde verebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çok önemli birşey" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Ardından Rektör Bilgiç ve beraberindekiler tefrişat yardımında bulunulan hastane bölümünü gezdi.  Barış GÖK

acilis-1-001.jpgacilis-3-001.jpgacilis-4.jpgacilis-5.jpgacilis-6.jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erol Evgin Samsun'a geliyor02 Aralık 2017 Cumartesi 13:28
  • Papağana 'Türkiyem' şarkısını söyletti02 Aralık 2017 Cumartesi 13:20
  • Karı-koca ürettikleri süpürgeleri doğu illerine satıyor02 Aralık 2017 Cumartesi 11:26
  • Mahkemelik Saathane 1 yılı daha deviriyor02 Aralık 2017 Cumartesi 10:30
  • Karma sanayi projesine esnaf destek vermeli02 Aralık 2017 Cumartesi 09:45
  • Millet sefalet içinde01 Aralık 2017 Cuma 22:45
  • CHP denetim raporunu Danıştay'a taşıdı01 Aralık 2017 Cuma 22:45
  • Naim Süleymanoğlu'nun adı İlkadım'da yaşamalı01 Aralık 2017 Cuma 18:38
  • Canik Basket öğrencilerle buluştu01 Aralık 2017 Cuma 17:41
  • Tekkeköy'de saat kulesi tamam01 Aralık 2017 Cuma 17:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti