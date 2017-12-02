SAMGİAD'dan OMÜ'ye destek

SAMGİAD, OMÜ Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'ne destek amaçlı tefrişat yardımında bulundu.

Samsun Genç İşadamları Derneği (SAMGİAD) 19 Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kulak Burun Boğaz Bölümü'ne katkı sağlamak amacıyla hastane tefrişat malzemelerinde yardımda bulunmasının açılış töreni düzenlendi.

Törende konuşan SAMGİAD Başkanı Savaş Gömeç, kendileri için çok büyük hastane için çok küçük bir adım attıklarını söyledi. Gömeç, burada önemli olanın ise bu yardımın manevi hazznını yaşamak olduğunu kaydetti

ULUSLARARASI BİR DÜZEYE KAVUŞTUK

Hastane Başhekemi Prof. Dr. Recep Sancak ise üniversitenin Türkiye'nin en önemli üniversitelerden biri haline geldiğini aktardı. Son başvurularla beraber diğer ülkelerden gelen hastalarla uluslararası bir düzeye kavuştuklarına dikkati çeken Prof. Dr. Sancak, "OMÜ Tıp Fakültesi son birkaç yıldır yapmış olduğu atılımlarla daha da ileri gitti. Bu sayede bütün Türkiye'nin en önemli sağlık kuruluşlarından biri haline geldik" dedi.

ÖNEMLİ DONANIMLARA KAVUŞTUK

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç de, konuşmasına destek veren herkese teşekkür ederek başladı. Hastanelerinin son yıllarda çok önemli donanımlara kavuştuğunun altını çizen Rektör Bilgiç, "Onkoloji hastanemiz yeni açılıdı. Oraya yerleştirdiğimiz cihazlarla bugün piyasada 60 ila 120 bin arasında gerçekleştirilen tetkik ve tedavi hizmetlerini SGK'lı hastalara karşılıksız bir şekilde verebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çok önemli birşey" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Ardından Rektör Bilgiç ve beraberindekiler tefrişat yardımında bulunulan hastane bölümünü gezdi. Barış GÖK