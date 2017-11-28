Sami Konukoğlu’ndan Tekstil İhracatı Değerlendirmesi

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sami Konukoğlu, Türkiye'nin tekstil ihracatında söz sahibi olduğunu...

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sami Konukoğlu, Türkiye'nin tekstil ihracatında söz sahibi olduğunu belirterek, "Gaziantep, bundan sonraki süreçte yenilikçi ürünlerle ihracatı artırmaya devam edecek" dedi.

Sami Konukoğlu başkanlığında toplanan GATHİB yönetimi, sektördeki gelişmeler, ihracatta gelinen son nokta ve gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirdi. Konukoğlu, yaptığı açıklamada, dünden bugüne Türkiye'nin önemli ihraç kalemlerinden tekstilde her geçen gün yenilikçi çalışmalara imza atıldığını ve bu neticede Ar-Ge, Ür-Ge, tasarım veinovasyon çalışmaları anlamında büyük yol kat edildiğini ifade etti. İnşaattan sağlığa kadar hayatın hemen her alanında kullanılan tekstil ve hammaddelerinin lider şehri Gaziantep'in bu sektörde önemli yol aldığını ifade eden Konukoğlu, "Türkiye'nin tekstil ve hammaddeleri ihracatında ülkeye ciddi katkı sağlayan Gaziantep, bundan sonraki süreçte de yenilikçi ürünlerle ihracatını artırmaya devam edecek. Tekstil ihracatında İstanbul'dan sonra ikinci sırada bulunuyoruz. Tekstil ihracatçısı yıllar boyu ihracatı artırmak için uğraş verdi. Gelinen noktada Türkiye'nin tekstil ihracatında söz sahibi olduk. Elindeki ürünü geliştiren, sürekli yenilenmeyi gaye edinen ihracatçılarımız, bu çalışmaların semeresini almaya başladı. Hedefimiz gelecek yıllarda daha iyi yerlerde olmak, yeni ürünlerle pazarlarımızda ve yeni pazarlarda daha da güçlenmek" şeklinde konuştu.

Konukoğlu, GATHİB tarafından ocak-ekim döneminde Bölgeden 2 milyar 190 milyon 429 bin dolarlık ihracatın kayda alındığını ve geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 1 oranında artış sağlandığını belirtti. Tekstil ve hammaddeleri ihracatı içerisinde 669 milyon 114 bin dolarla kumaşların ilk sırada ve 646 milyon 968 bin dolarla ipliklerin ikinci sırada geldiğini kaydeden Konukoğlu, yıl sonunda hedefledikleri rakamlara ulaşmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Diğer taraftan, sektörün en önemli pazarlarının sırasıyla Avrupa Birliği, Orta Doğu, Afrika ve Amerika ülkeleri olduğunu belirten Konukoğlu, Irak, İtalya, İran, İngiltere, Suriye, Belçika ve ABD'nin ihracatta ilk sıralarda gelen ülkeler olduğunu ifade etti.