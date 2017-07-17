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Şamil Tayyar’dan Pkk’ya Tepki Gösteren Chp’li Başkana Destek

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Şamil Tayyar’dan Pkk’ya Tepki Gösteren Chp’li Başkana Destek
AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Tunceli'de yaptığı konuşmada PKK'ya tepki gösteren CHP İl Başkanı Ali Rıza Güder'e destek verdi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Tunceli'de yaptığı konuşmada PKK'ya tepki gösteren CHP İl Başkanı Ali Rıza Güder'e destek verdi.

Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmene değinerek sert tepki gösteren CHP İl Başkanı Ali Rıza Güder'e AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'dan destek geldi. Tayyar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda,"Yüreğine sağlık. Ne olur bu sağduyunu kaybetme. Böyle adamlara ihtiyaç var. Hele CHP'de. Umarım siyasi ömrün uzun olur" ifadelerini kullandı.

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