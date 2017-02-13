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SAMKON: 'Millet için evet diyeceğiz'

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SAMKON: 'Millet için evet diyeceğiz'
SAMKON Genel Başkanı Sezgin Gümüş, 16 Nisan'da yapılacak referandum seçiminde, millet için 'Evet' oyu vereceklerini açıkladı

Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) Genel Başkanı Sezgin Gümüş, Türkiye'nin çeşitli metod ve yöntemlerle baskı altına alınmaya çalışıldığını öne sürdü. SAMKON Genel Başkanı Gümüş, "Parlemontoda grubu bulunan iki partimizin genel başkanı ve devletli büyüğümüz Cumhurbaşkanımız, Devlet Bahçeli ile beraber bir anayasa metni üzerinde uzlaştılar.

Bizlerde kurtulan değil, kurtaran şehrin evlatları olarak Samsun'dan başlayan her mücadelenin başarı ile nihayet bulduğunu bilen hemşehri grupları olarak, uzun süre bir çalışma içerisinde bulunduk. Bu değerlendirmelerimizi vatan, millet ve bayrak üzerine oturtarak şunu gördük, hiç bir şey eskiden daha kötü değil ama pek çok konuda Türk demokrasisi lig atlıyor.

Ülkenin her meselesinde olduğu gibi onun bunun hesabını yapmadan yönetim kurulumuz ve başkanlar kurulumuzla beraber bizde bu sürecin içerisindeyiz dedik. Çünkü ortada vatan var, millet var, istikbal var, gelecek var, çoluğumuz var, çocuğumuz var. Dedik ki; 'Evet' diyoruz" ifadelerini kullandı.

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