Şampiyon Ankaragücü’nden Mhp’ye Ziyaret

Şampiyon Ankaragücü'nün Başkanı Mehmet Yiğiner'in, teşekkür ziyaretlerinde ilk durağı Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanlığı oldu.

Şampiyon Ankaragücü'nün Başkanı Mehmet Yiğiner'in, teşekkür ziyaretlerinde ilk durağı Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanlığı oldu. Yiğiner, İl Başkanı Fatih Çetinkaya'yı ziyaret ederek teşekkür etti. MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya, Ankaragücü'nün elde ettiği başarının bir model teşkil edeceğini belirterek, Ankaragücü için herkesi üzerine düşeni yapmaya çağırdı. Çetinkaya, "Ankaragücümüz, Ankara'mızın takımıdır, onur ve gururudur. Bizler de bu değere sahip çıkmak adına bugün de yarın da hep yanınızda olacağız" dedi

MHP Ankara İl Başkanı Çetinkaya, ziyarette yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ankaragücü Kulübü Başkanımız sayın Mehmet Yiğiner'in ziyaretinden büyük memnuniyet duydum. Kıt imkanlar ile elde edilen başarı ve özlemle beklenen şampiyonluğa ulaşılması ciddi anlamda araştırılması gereken ve hatta üniversitelere tez konusu olması gereken bir olay.

Bu başarının kazanılmasında emeği geçen başta sayın Başkan Mehmet Yiğiner olmak üzere, yönetim kuruluna, teknik heyet ve futbolculara, kulüp çalışanlarına ve eşi benzeri olmayan Ankaragücü taraftarlarına teşekkür ediyorum. Ankaragücümüz, Ankara'mızın takımıdır, onur ve gururudur. Bizler de bu değere sahip çıkmak adına bugün de yarın da hep yanınızda olacağız. Bu vesileyle herkesi de üzerine düşeni yapmaya çağırıyorum.

Ankaragücü'nün şampiyon olması Ankara'yı birbirine kenetledi ve arzulanan birlikteliği sağladı. Türkiye'de şehit ve gazi veren iki kulüpten biri olan Ankaragücü'nün yeri Süper Lig'dir. İnanıyoruz ki Mehmet Başkan ve yönetim kurulu aynı özveri, aynı disiplinli ve kararlı çalışmayla bunu da başaracaktır. MHP olarak Ankaragücü'müzün yanında ve destekçisiyiz. Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Ben bir kez daha şahsım ve teşkilatım adına Ankaragücü'müzün şampiyonluğunu kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Çetinkaya, Kılıç hediye etti

MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya, Başkan Mehmet Yiğiner'e üzerinde Fetih Süresi yazılı güzel bir kılıç hediye etti. Ankaragücü'nün şampiyon olarak tüm Başkentlilerin gönüllerini fethettiğini ifade eden Çetinkaya "Bu kılıç, Ankaragücü'müzün yeni zaferlerinin sembolü olsun. Başkentimizin gururunun kılıcının her iki tarafı da keskin olsun. İnşallah Süper Lig'i de fethedersiniz" temennisinde bulundu.

Ankaragücü Başkanı Yiğiner, bu güzel hediyeyi şahsı ve camia adına kulübün en güzel köşesinde gururla saklayacağını belirtti ve ziyaret anısına, MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya'ya üzerinde isminin yazılı olduğu forma ile bir atkı hediye etti.