ŞAMPİYON ÇARŞAMBA FEN LİSESİ

Okul sporları 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Genç Erkekler Voleybol ilçe birinciliği müsabakaları tamamlandı. Final maçında rakibini mağlup edan Çarşamba Fen Lisesi ilçe şampiyonu oldu

MÜSABAKALAR SONA ERDİ

Okulu Sporları Genç Erkek Voleybol ilçe müsabakaları sona erdi. Çarşamba Fen Lisesi, Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesini 2-0 mağlup etti. Diğer müsabakada ise Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesini de 2-0 mağlup etti. Çarşamba Fen Lisesi ilçe şampiyonu olurken Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2. Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi ise 3. oldu. Müsabakalardan dereceye giren takımlara kupaları verildi.

AYDIN BAŞARI DİLEDİ

Çarşamba Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür İlkay Aydın, yaptığı açıklamada, "İlçe Müdürlüğü olarak centilmence dostça mücadele eden bütün okul takımlarımıza, okul idarecilerine, beden eğitimi öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür eder, Samsun da yapılacak Genç erkekler Voleybol il birinciliği müsabakalarında ilçemizi temsil edecek okullara başarı diliyorum" dedi.