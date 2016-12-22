  • BIST 77.405
  • Altın 127,880
  • Dolar 3,5100
  • Euro 3,6795
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 6 °C
  • İŞTE CEVAP DÜZELTME METNİ GÖNDERİLEN O HABER
  • SUÇ: İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA
  • FETÖ tanığından 'İhtilal' itirafı
  • İŞTE CEVAP DÜZELTME METNİ GÖNDERİLEN O HABER
  • SUÇ: İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA
  • FETÖ tanığından 'İhtilal' itirafı
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler
  • Sinema Konusunda Yerli ve Yabancı Birçok Yapıt

ŞAMPİYON ÇARŞAMBA FEN LİSESİ

»
ŞAMPİYON ÇARŞAMBA FEN LİSESİ
Okul sporları 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Genç Erkekler Voleybol ilçe birinciliği müsabakaları tamamlandı. Final maçında rakibini mağlup edan Çarşamba Fen Lisesi ilçe şampiyonu oldu

MÜSABAKALAR SONA ERDİ
Okulu Sporları Genç Erkek Voleybol ilçe müsabakaları sona erdi. Çarşamba Fen Lisesi, Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesini 2-0 mağlup etti. Diğer müsabakada ise Çarşamba  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesini de 2-0 mağlup etti. Çarşamba Fen Lisesi ilçe şampiyonu olurken Çarşamba  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2. Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi  ise 3. oldu. Müsabakalardan dereceye giren takımlara kupaları verildi.

AYDIN BAŞARI DİLEDİ
Çarşamba Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür İlkay Aydın, yaptığı açıklamada, "İlçe Müdürlüğü olarak centilmence dostça mücadele eden bütün okul takımlarımıza, okul idarecilerine, beden eğitimi öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür eder, Samsun da yapılacak Genç erkekler Voleybol il birinciliği müsabakalarında ilçemizi temsil edecek okullara başarı diliyorum" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • GELENEKSEL OKÇULUK ATIŞLARI BAŞLADI21 Aralık 2016 Çarşamba 18:38
  • PROJE MEYVELERİNİ VERMEYE BAŞLADI21 Aralık 2016 Çarşamba 18:31
  • ÇARŞAMBA'NIN YILDIZI MİTHAT YILMAZ21 Aralık 2016 Çarşamba 18:27
  • SPOR CAMİASI KENETLENDİ21 Aralık 2016 Çarşamba 18:25
  • FUTBOL AİLESİ TERÖRE KARŞI SAHADA21 Aralık 2016 Çarşamba 18:22
  • YEDAŞ VE YEPAŞ SAMSUNSPOR’LA OLAN BAĞLARINI KOPARDI MI?21 Aralık 2016 Çarşamba 12:02
  • SAMSUNSPOR'A KOMŞU DARBESİ20 Aralık 2016 Salı 17:52
  • ÜNİSAM GİRESUN’DA20 Aralık 2016 Salı 17:51
  • Kerem Tunçeri öğrencilerle buluştu20 Aralık 2016 Salı 17:45
  • LADİK’TE KEYİFLER YERİNDE20 Aralık 2016 Salı 17:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti