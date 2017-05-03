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Şampiyon Halkbank

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Şampiyon Halkbank
Voleybolda Efeler Ligi Play-off final serisi 4. maçında Halkbank, Arkasspor'u 3-2 yenerek seriyi 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu.

Voleybolda Efeler Ligi Play-off final serisi 4. maçında Halkbank, Arkasspor'u 3-2 yenerek seriyi 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu. Şampiyon Halkbank, kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın elinden aldı.

Salon: İzmir Atatürk Vestel Venus Arena

Hakemler: Erdal Akıncı xx, Yasin Okumuş xx

Arkasspor: Mustafa xx, Sanders xx, Mauricio x, Hakkı xx, Sanchez xx, Yiğit Gülmezoğlu x, Gökhan xx, Ahmet xx

Halkbank: Kooy xx, Samet xx, Vincic xx, Burutay xxx, Emre x, Miljkovic xxx, Hasan xx, Fonteles xx, Caner xx, Mustafa x

Setler: 19-25, 25-23, 18-25, 25-14, 10-15

Süre: 119 dakika (27, 28, 23, 25, 16)

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