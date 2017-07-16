Şampiyon Kupayla Geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Düzce'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Altınordu U13 takımını ağırladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Düzce'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan Altınordu U13 takımını ağırladı. Ziyarete, Altınordu Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Seyit Özkan, antrenörler İsmail Sütçü, Hasip Ertürk ve Nurhan Özeşer ile şampiyon sporcular katıldı.

Türkiye Şampiyonası finallerinde Beşiktaş, Bursaspor ve Osmanlıspor gibi güçlü rakiplerinin arasından sıyrılıp kupanın sahibi olduklarını belirten Özkan, kentteki futbol turizmini güçlendirecek önemli adımları atan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na teşekkür etti. Geçen yıl Altınordu U12 Takımı'na verdikleri desteğin bugün olumlu sonuçlarını almaya başladıklarını belirten İzmir Büyükşehir Başkanı Aziz Kocaoğlu ise genç şampiyonların İzmir'e büyük bir gurur yaşattığını ifade etti.

Satranç takımı hediyesi

Tek tek sporcuları dinleyen ve başarılarını kutlayan Başkan Kocaoğlu, "İyi sporcu olmak kadar iyi insan olmayı da unutmamak gerekir" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, santranç sporunu çok sevdiklerini öğrendiği şampiyon futbolculara satranç takımı da hediye etti. Final maçında oynadıkları topu ve takım kaptanının formasını imzalayarak "Başkan Amca"larına armağan eden geleceğin yıldız futbolcuları, daha sonra Başkanlık makamında şampiyonluk kupasıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.