Şampiyon Mısırlar

MAY Tohumun Ar-Ge çalışmaları neticesinde geliştirdiği mısır çeşitleri, 2016 yılı verim performansları ile şampiyonluklarını ispatladı.

MAY Tohumun geliştirdiği danelik ve silajlık mısır çeşitleri, yüksek verimleriyle dikkati çekiyor. 2016 yılında ticari olarak satışı gerçekleştirilen 72MAY80 ve 73MAY81 çeşitleri, dayanıklılığı ve verimliliği ile çiftçinin yüzünü güldürdü. Bu yıl ilk kez lider üreticiler tarafından denenen yeni mısır çeşitleri 75MAY75, 94MAY66 ve silajlık mısır çeşidi Everest, çiftçiyi memnun etti.

Hibrit mısır ürün yelpazesini oluştururken her zaman çiftçi ihtiyaçlarını gözeten MAY Tohum, bütün bölgelerde her ekim dönemi için üreticilerin ihtiyaçlarını karşılayacak portföyü çiftçisine sunuyor. Capuzi çeşidi de 2016 sezonu itibarı ile İç Anadolu Bölgesi'nde birinci ürün, GAP Bölgesi'nde ikinci ürün ekimlerine uygun olarak MAY Tohum ürün portföyüne katıldı.

Ar-Ge yatırımlarına önem verdiklerini belirten MAY Tohum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hamdi Çiftçiler, "Yıllık ciromuzun yüzde 7'sini Ar-Ge faaliyetlerimize ayırıyoruz. Türkiye'de bulunan 4 Ar-Ge merkezimizde gerçekleştirdiğimiz ıslah faaliyetleriyle her yıl ortalama 5 yeni ticari çeşidi pazara kazandırıyoruz. 17 yıl gibi Ar-Ge çalışmaları için kısa sayılabilecek bir zamanda çıkarmış olduğumuz rekabetçi mısır çeşitlerimize bu yıl 5 yeni çeşit daha eklendi. Yerinde ıslah stratejisi ile geliştirdiğimiz mısır çeşitlerimiz ile 2012 yılından bu yana pazar payımızı artırıyoruz. Yetişeceği bölgenin iklim ve toprak şartlarına en uygun, hastalık ve zararlılara dayanıklılığı yüksek olan çeşitlerimizin verim sonuçlarına baktığımızda da şampiyonluklarını ispatladıklarını görüyoruz" dedi.

MAY Tohumun mısır çeşitlerinin 2016 sezonunda gösterdiği yüksek performansın üretici nezdinde çok memnuniyetle karşılandığını vurgulayan Çiftçiler, "Türkiye'de mısır tarımı yapılan bütün bölgelerden gelen hasat sonuçlarına göre rakamlar memnuniyet verici. En yeni danelik mısır çeşitlerimiz olan 73MAY81, 75MAY75, 94MAY66 ve Capuzi bütün bölgelerde ortalamanın üzerinde verim rakamlarıyla çiftçinin takdirini kazandı. Hayvancılık işletmelerinin ve üreticilerin tercih ettiği silajlık mısır çeşitlerimiz olan Hido, Everest ve 70MAY82 ise yüksek besleyicilik ve verimlilikleriyle rakiplerinden farkını ortaya koydu. Danelik ve silajlık mısırda her ekim dönemi için uygun, geniş ve çok rekabetçi ürün portföyümüz ile üreticimize hizmet vermek bizim için iftihar kaynağı" diye konuştu.