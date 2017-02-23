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ŞAMPİYON SPOR LİSESİ OLDU

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ŞAMPİYON SPOR LİSESİ OLDU
Genç Kızlar Futsal İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Dün oynanan ve nefeslerin kesildiği final maçında Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi, rakibi Sema Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 2-1 mağlup ederek 'il şampiyonu' oldu

Samsun'da Okul Sporları Genç Kızlar Futsal İl Birinciliği'nde heyecan dün oynanan müsabakalarla sona erdi. Canik Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ilk müsabakada Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi ile Ladik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 ve 4.’lük için karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere biten mücadelede penaltı atışlarına geçildi. Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi penaltılar sonrasında rakibini mağlup ederek üçüncü oldu. Ladik temsilcisi ise dördüncülüğü elde etti.

NEFESLER KESİLDİ
Büyük bir mücadelenin yaşandığı final müsabakasında ise Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi ile Sema Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Spor Lisesi nefeslerin kesildiği mücadelede rakibini 2-1 mağlup ederek il şampiyonu oldu. Karşılaşmalar sonrasında dereceye giren okullara madalya ve kupaları verildi. Bu sonuçlarla Spor Lisesi, sema Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Türkiye Şampiyonası grup müsabakalarında ilimizi temsil hakkı kazandı.

TARAFTARLARDAN FAİR-PLAY ÖRNEĞİ
İlkadım Sema Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri final maçı öncesinde Spor Lisesi futbolcularını tribünlere davet ederek alkışladı. Spor Lisesi oyuncuları da fair-play örneğine alkışlayarak karşılık verdi. Sema Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri maç boyunca arkadaşlarına büyük destek verirken, kaçan şampiyonluk sonrasında büyük üzüntü yaşadılar.

SEVİNÇ VE GÖZYAŞI BİR ARADA
Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi sporcuları maç sonunda şampiyonluğu halay ve kolbastı oynayarak kutlarken, Sema Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinde göz yaşı ve üzüntü hakimdi. Genç Kızlar Futsal İl Birinciliği'nde heyecan sona ererken, müsabakalar sonrasında düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi.

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