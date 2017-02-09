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Şampiyonlar da İndirim Bekliyor

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ŞÜKRÜ KARAMAN

Yıllardır gelir vergisi şampiyonu olan işçi ve memurlar da indirim bekliyor.
Hükümetin çalışmalarını yürüttüğü vergisini düzenli ödeyenlere indirim uygulaması kapsamına sosyal devlet gereği milyonlarca emekçi de dahil edilmeli.
Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın açıklamalarına göre, vergisini düzenli ödeyen başta KOBİ’ler olmak üzere işletme ve kurumlara yüzde 5’e kadar vergi indirimi uygulanacak,
Gelir ve kazanç üzerinden alınan verginin yaklaşık üçte ikisi ücretliler tarafından ödeniyor
Hükümetin yılbaşında yayınladığı tebliğle yüzde 15’lik gelir vergisinin  ilk diliminde dikkate alınacak brüt kazancın üst sınırı 400 lira artırılarak 12 bin 600 liradan 13 bin liraya çıkarıldı.
Buna göre, yıl içinde gelirin 13 bin lirayı aşması durumunda çalışanın ücretinden yüzde 20 oranında vergi kesintisi yapılacak. Dolayısıyla işçi ve memurlar daha erken üst vergi dilimine gireceğinden
maaşlarında azalma olacak.Yıl sonuna doğru vergi kesintisi daha da artacak, ücreti adeta kuşa dönüşecek.
Vergideki dengesiz yapı yıllardır emekçinin aleyhine sürüyor. Bu durum  her platformda dile getiriliyor, çalışanlar, sendikalar yıllardır haykırarak çarpık yapıya dikkat çekiyor. Ne var ki talepler, haykırışlar gerekli adreslere bir türlü ulaşmıyor.
Maaşından başka gelir kaynağı olmayan, hayat pahalılığı karşısında oldukça zorlanan, yaşama mucizesi gösteren  işçi ve memurlar diğer yükümlülerden 3-4 kat daha fazla vergi ödüyor.
Zaten yüzde 2.46'lık rekor ocak ayı enflasyonu, asgari ücretliye, memura ve emekliye yılbaşında yapılan zammın büyük bölümünü aldı götürdü, hiç bir anlamı kalmadı. Önümüzdeki aylarda dar gelirli bırakın zammı, cebinden yemeye başlayacak.
 Anayasada ‘’herkesten mali gücüne göre vergi alınır’’ denilmesine karşın, emekçilerden gelirine göre daha fazla kesinti yapılıyor. Yıllardır yakınılmasına karşın vergideki adaletsizlik, çarpık yapı hala giderilemedi.
Çalışan kesim, vergisini düzenli ödeyenler hiç de hak etmedikleri halde sürekli ‘’kümesteki kaz ‘’ gibi görüldü.Yani gelir vergisinde hep hazır kıta olarak değerlendirildi.
Emek üzerindeki vergi yükünün azaltılması, geniş kitlelere adil şekilde yansıtılması artık kaçınılmaz oldu. Vergi alanında gerçekleştirilecek reformlarla ücretliler aleyhine var olan çarpık yapı bir an önce değiştirilmeli.
Bunun ilk adımı olarak da Hükümetin 2018 yılında uygulayacağı yüzde 5’lik vergi indiriminden alın teri ile geçinen milyonlarca kamu işçisi, memur ve asgari ücretlinin de yararlandırılması olacaktır.
Böylesi bir uygulama yıllardır gelir vergisi yükünü sırtlayan,şampiyon olan milyonlarca sabit ve dar gelirli kitleye bir ölçüde nefes aldıracaktır.

Eğer vergi indiriminden dar gelirli milyonlarca kitle yararlandırılmazsa çok ama çok büyük haksızlık olacaktır.

Hem niye vergisini kaçıran, yer altında faaliyetlerini sürdüren kayıt dışı ekonominin, işletmenin üzerine daha yoğun gidilmiyor? Emek hırsızlığı kadar, devletin vergi ve sigorta primi kaybına yol açan bu işletmeler ekonominin kanayan yarası olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Kayıt dışının işçiye, emeğe, devlete verdiği zarar sayılamayacak kadar çok. Devlet önceliğini bu işletmeleri ortadan kaldırmaya vermeli.

Milyonlarca kamu işçisi, memur ve asgari ücretli umutla vergi indirimi kapsamına alınmayı bekliyor. 

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