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Şampiyonlar Kupalarını Başkan Uğur’a Verdiler

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Şampiyonlar Kupalarını Başkan Uğur’a Verdiler
İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası 1.Etap Yarışında 1.olan Büyükşehir Belediyesi sporcusu Ali Efe Yeğin, kazandığı kupayı...

İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası 1.Etap Yarışında 1.olan Büyükşehir Belediyesi sporcusu Ali Efe Yeğin, kazandığı kupayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'a takdim etti.

İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası 1.Etap Yarışında 1.olan Büyükşehir Belediyesi sporcusu Ali Efe Yeğin ve kendisi gibi sporcu olan eşi Bener Gülşah Yeğin kazandıkları kupaları Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'a takdim etti. Geçtiğimiz aylarda uluslar arası yarışmalarda da dereceler elde eden Yeğinler, başarılarını sürdürmek istediklerini söylediler. Bulgaristan'da düzenlenen yağmurlu yarışta da birinci olduğunu ifade eden Ali Efe Yeğin, Romanya ve Bulgaristan'da İstiklal Marşı'nı okutmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Önümüzdeki haftalarda Romanya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Balıkesir ve Büyükşehir'i en iyi şekilde temsil etmek istediklerini belirten Yeğin, desteklerinden ötürü Başkan Uğur'a teşekkür etti. Başkan Uğur'da başarılarından dolayı sporcuları kutlayarak "Hem Türkiye'yi hem de Balıkesir'i temsil ediyorsunuz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Spora ve sporculara desteğimiz sürecek" dedi.

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