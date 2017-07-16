  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 25 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
  • İzmir 34 °C
  • Ordu 27 °C
  • Sinop 25 °C
  • Giresun 29 °C
  • Amasya 29 °C
  • Rize 29 °C
  • Trabzon 27 °C

Şampiyonluk Kupasına Denizli’de Yoğun İlgi

» »
Şampiyonluk Kupasına Denizli’de Yoğun İlgi
Beşiktaş Kulübü, Spor Toto Süper Lig 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu şampiyonluk kupasını Denizli'de taraftarlarla buluşturdu.

Beşiktaş Kulübü, Spor Toto Süper Lig 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu şampiyonluk kupasını Denizli'de taraftarlarla buluşturdu. Siyah-beyazlı taraftarlar, Süper Lig şampiyonluk kupasına yoğun ilgi gösterdi.

Spor Toto Süper Lig 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu Şampiyonu Beşiktaş, şampiyonluk kupasını Denizli'de taraftarıyla buluşturdu. Denizli Beşiktaşlılar Derneği binasında şampiyonluk kupası taraftarlara sunuldu. Her yaştan gelen taraftarlar, cam koruma içerisinde muhafaza edilen kupa ile birlikte kartal işareti yaparak bol bol fotoğraf çekti. Denizli'de 1 gün kalacak kupayı yaklaşık 2 bin 500 taraftar ziyaret ederken, gün sonuna kadar 5 bin taraftarın ziyaret etmesi bekleniyor. Kupa, Denizlili taraftarlarla buluşturulduktan sonra Ankara'ya götürülecek.

Elde edilen başarıyı tüm yurttaki taraftarlarla paylaşmayı amaçlayan siyah-beyazlı kulübün şampiyonluk kupası, yaklaşık 40 ilde taraftarla buluşturuldu.

Beşiktaş'ın şampiyon olmasına çok sevindiklerini belirten taraftarlar, kupayı görmenin heyecanı içinde olduklarını söyledi. Taraftarlar, Beşiktaş'ın gelecek yıllarda da şampiyon olmasını dilediklerini söyledi.

Denizlili taraftarın şampiyonluk kupasına oldukça ilgi gösterdiklerini belirten Denizli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Abdurrahman Tüfekçioğlu, "Her şey çok güzel, sabahtan beri trafiğimiz çok güzel. Güzel bir ilgi var, teşekkür ediyorum. Gelecek sene de, iki ama üç kupa olsun. Kupalarımız gelmeye devam edecek, çünkü baktığınız zaman Beşiktaş yükselen bir trend, ayakları üstünde çok iyi duruyor. Düştüğü zaman çok iyi kalkmasın biliyor. Başka etkenler girmedikten sonra bundan böyle bu kupa her sene gelecek" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evkur Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Erdal Gündüz’ün Ağabeyi Vefat Etti16 Temmuz 2017 Pazar 16:48
  • Kırkpınar’da Yarı Final Heyecanı Başladı16 Temmuz 2017 Pazar 16:23
  • Balkes’in Rakipleri Belli Oldu16 Temmuz 2017 Pazar 16:13
  • Kırkpınar Ağalığına Rekor Bedel: 1 Milyon 522 Bin Tl16 Temmuz 2017 Pazar 15:58
  • Gazişehir Futbol Kulübü, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor16 Temmuz 2017 Pazar 15:28
  • Samsun’da Minik Kulaçlar, 15 Temmuz Şehitlerini Unutmadı16 Temmuz 2017 Pazar 14:53
  • Kırkpınar’da Başpehlivanlık Yarı Finalistleri Belli Oldu16 Temmuz 2017 Pazar 14:48
  • Dünyanın Tüm Renkleri Samsun’da16 Temmuz 2017 Pazar 14:38
  • Furkan Dumlu, Elaziz Belediyespor’da16 Temmuz 2017 Pazar 14:18
  • Bursaspor’da Deniz Yılmaz Affedildi16 Temmuz 2017 Pazar 13:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti