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Şampiyonluk Kupasını Şehitlere Hediye Ettiler

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Şampiyonluk Kupasını Şehitlere Hediye Ettiler
Manisa'da 15 Temmuz'u unutturmamak amacıyla camiler arası düzenlenen "15 Temmuz Birlik Beraberlik Futbol Turnuvası'nda şampiyon olan Kur'an Kursu öğrencileri...

Manisa'da 15 Temmuz'u unutturmamak amacıyla camiler arası düzenlenen "15 Temmuz Birlik Beraberlik Futbol Turnuvası'nda şampiyon olan Kur'an Kursu öğrencileri kupalarını şehitlere armağan ederek, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Manisa'da Diyanet Spor Kulübünün organizasyonunda Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla Çok Amaçlı Spor Salonunda camilerarası düzenlenen "15 Temmuz Birlik Beraberlik Futbol Turnuvası'nın finalinde Karaköy Kur'an Kursu'nu 3-0 yenen Muradiye Camii şampiyon oldu. Şampiyon takımın sporcuları kupalarını şehitlere armağan ederken final oynayan iki takımın oyuncuları salonu, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganları ile inletti.

Turnuva hakkında bilgi veren Diyanet Spor Kulübü Başkanı Murat Emgener, "15 Temmuz artık bizim için çok önemli. bu önemli günde çocuklarımıza 15 Temmuz'u unutturmamak amacıyla camilerarası 15 Temmuz birlik beraberlik futbol turnuvası düzenledik. Birçok camimiz katıldı. Eleme usulü oynanan maçlarda finale Karaköy Kur'an Kursu ile Muradiye Camii kaldı. Muradiye Camisi Karaköy Kur'an Kursu'nu 3-0 yendi ve şampiyon oldu. Kendilerini tebrik ediyorum. Çocuklarımıza kupa ve madalya takdim ettik. Aynı zamanda Şehzadeler Belediyemizin verdiği tişörtleri hediye olarak takdim ettik. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Beye de çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Amaç 15 Temmuz'u unutturmamak"

"Amacımız, gayemiz 15 Temmuz'u çocuklarımıza unutturmamak" diyen Emgener açıklamasını şöyle tamamladı:

"Nasıl ki Çanakkale'de dedelerimiz "Bu vatan geçilmez" dediyse, Kurtuluş Savaşında dedelerimiz düşmanı denize döktüyse geçen sene 15 Temmuz akşamı biz de çocuklarımız için geleceğimiz için sokaklara çıktık, şehitler verdik. Rabbim şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Onları Peygamber Efendimize (SAV) cennette komşu eylesin, gazilerimize şifa ihsan eylesin. Şehitlerimizin kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz, Allah sabırlar versin. Rabbim bir daha böyle acıları bu memlekete yaşatmasın. Bu cennet gibi vatanımızda, huzurlu bir şekilde birlik ve beraberlik içinde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Bu çocuklarımıza hem bu şuuru vermek hem de camilerimizde yaz kurslarımızda çocuklarımız bir nebze eğlendirme amacıyla böyle programlar düzenliyoruz. Aynı zamanda bugün camilerimize çocuklarımızın daha eğlenceli vakit geçirmeleri için badminton raketleri, toplar, atlama ipi gibi spor malzemeleri dağıtacağız. Gayemiz, amacımız gelecek nesillerimizin bu vatana sahip çıkması, 15 Temmuz'u unutmamaları. İnşallah bu gelecek nesillerimiz de 15 Temmuz'u unutmayacaklar. 15 Temmuz anısına yapmış olduğumuz futbol turnuvasına katılan bütün camilerimize teşekkür ediyorum, şampiyon olan Muradiye Camisini de tekrar tebrik ediyorum."

Şampiyon Muradiye Camii Kur'an Kursu öğrencileri ise aldıkları şampiyonluk kupasını şehitlere armağan ettiklerini belirtti.

Kupa töreninin ardından Türk bayrakları açan Kur'an kursu öğrencileri hep bir ağızdan, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez', "Vatan sana canım feda" sloganları attı.

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