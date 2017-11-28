Şampiyonluk Parolası İle Adana’ya Gittiler

Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü erkek goalball takımı şampiyonluk parolasıyla Adana'ya gitti.

Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü erkek goalball takımı şampiyonluk parolasıyla Adana'ya gitti.

Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında Adana'da düzenlenen goalball yükselme grubu maçları bugün başlıyor. Antrenör Caner Oyman eşliğinde yaptığı antrenmanlarla turnuvaya hazırlanan Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü, altı kişilik kadrosuyla şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösteriliyor. 27 takımın katıldığı turnuvada, ilk üç takım lige çıkmayı hak kazanacak.