Samsat’ta 15 Temmuz Coşkusu

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Mart ayında meydana gelen 5,5 şiddetindeki deprem nedeniyle çadırlarda yaşayan depremzedeler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik...

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Mart ayında meydana gelen 5,5 şiddetindeki deprem nedeniyle çadırlarda yaşayan depremzedeler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeni ile Hükümet Konağındaki meydanda toplandı.

Hükümet Konağı bahçesindeki programa depremzede vatandaşların yanı sıra Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım, Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ile kamu kurum ve kuruluş amir ve çalışanları katıldı.

Program, Kuran- Kerim tilaveti ve peşinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ile başladı.

Daha sonra öğrenciler ve vatandaşlarca 15 Temmuz konulu şiirler okundu. Bazı sivil toplum kuruluş temsilcileri ise günün anlam ve önemine binaen birer konuşma yaptılar.

Salanın okunmasının ardından Samsat İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru bir dua yaptı.

Depremzede vatandaşların yoğun olarak ilgi gösterdiği programda Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım yaptığı konuşmasında 15 Temmuz 2016 gecesinde gerçekleştirilmek istenen darbe girişini hatırlatarak, "Allah bir daha böyle bir gün yaşatmasın. Eğer böyle bir kalkışma olursa da ömrümüzün sonuna kadar bu meydanlarda nöbet tutmaya, canını seve seve feda etmeye hazırız" dedi.

Kaymakam Yıldırım, "15 Temmuz günü bir kez daha gördük ki, ne zaman ve nerede olursa olsun, nereden gelirse gelsin, ülkemiz bir tehlike ile karşı karşıya kaldığında bu ülkenin her bireyi şehit olmaya hazır beklemektedir. Çanakkale ruhu hala diri bir şekilde yaşamaktadır. Çanakkale'de nasıl dünyaya ders verdiysek, milli mücadelede Türk'ün gücü ve yenilmezliğini tarih kitaplarını nakşettiysek, 15 Temmuz'da da bu milletin içindeki hainleri ayıklayarak bertaraf edecek inanç, güç ve kabiliyete sahip olduğunu gösterdik. Gerek 15 Temmuz'da gerekse de başka yerlerde ve başka zamanlarda vatan ve millet uğrunda şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilerimize ise şifalar ve huzur dolu bir yaşam dilerim" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara çiğköfte, tatlı, çay ve çeşitli ikramların yapıldığı program sabah namazının kılınması ile sona erecek.