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Samsat’ta İlköğretim Haftası Kutlama Programı Düzenlendi

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Samsat’ta İlköğretim Haftası Kutlama Programı Düzenlendi
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlama programı düzenlendi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlama programı düzenlendi.

Samsat ilçesi Örentaş mahallesi Şehit Yusuf Atal İlk ve Ortaokulu bahçesinde kutlanan programa Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.8. sınıf öğrencilerinden Ayşegül İliter ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Sevilay Tercan günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptı.

Öğrencilerden Züleyha Aktoprak, Miraç Güler, Hayrunisa Yalçın ve Fatma Selen Aktoprak'ın birer şiir okuduğu programda Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, bir konuşma yaptı.

Akın konuşmasında, insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliğin akıl ve zeka olduğunu belirterek bu aklı geliştiren ve zenginleştiren unsurun okul olduğunu ifade etti.

Akın, "Okula gelmek, ondan yararlanmak insan hayatında çok önemli bir aşama ve başlangıçtır. Eğer aklınızın zengin olmasını istiyorsanız, uygar bir insan olarak yetişmek istiyorsanız okulunuza dört elle sarılınız. Okullarımızın amacı öğrencilerimizi hayata hazırlamaktır" dedi.

Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım ise program sonrasında öğrencilerle sohbet ederek, öğrencilere çok çalışmaları gerektiği, onların kendilerine iyi bir hedef koyarak bu hedefe ulaşmak için azami gayret sarf etmeleri gerektiğini söyledi.

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