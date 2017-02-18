Samsat’ta Öğrencilere Mavi Umutlar Derneğinden Yardım

Adıyaman'ın Samsat ilçesi Yarımbağ köyünde eğitimlerini sürdüren çocuklara bol miktarda yardım yapıldı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesi Yarımbağ köyünde eğitimlerini sürdüren çocuklara bol miktarda yardım yapıldı.

Adıyaman Mavi Umutlar Yardımlaşma Derneği tarafından Samsat ilçesi Yarımbağ köyündeki öğrencilere çikolata, balon, çanta, kırtasiye, giyim, eşofman, kitap hediye edildi. Öğretmen ve annelerine ise birer adet eşarp hediye edildi.

Adıyaman Mavi Umutlar Yardımlaşma Derneği Başkanı Esma Uçar Gündüz ve dernek yönetim kurulu üyeleri çocuklarla uzun uzun sohbet ederek, çok daha ders çalışmaları ve kitap okumaları için motive ettiler.

Dernek Başkanı Esma Uçar Gündüz öğrenciler hitaben yaptığı konuşmasında, "Sizlere baktıkça gözlerinizdeki umutları görebiliyoruz, hayallerinizi görebiliyoruz, vatanımızı görebiliyoruz ve toprağımızı görebiliyoruz" dedi.

Başkan Uçar Gündüz, "Mavi Umutlar Yardımlaşma Derneği olarak burada bulunuyoruz. Amacımız çocukları sevindirmek. Çam sakızı çoban armağanı hediyeler vereceğiz. Çocuklarımızdaki güzel yüzü, gönüllerindeki güzelliği yüzlerindeki ifade ile birleştirip burada bugün ziyarette bulunduk. Çam sakızı çoban armağanı dediğimiz kırtasiye, giyim ve çocukların en güzel tarafı olabilecek, onları mutlu edebilecek çikolata yardımında bulunduk. Çocuklarla biz mutlu olduk onlarda bizimle mutlu oldular. Bugün burada bizleri ağırlayan tüm okul personeli olarak öğretmenlerimiz ve müdürümüze teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yarımbağ İlk ve Ortaokulu Müdürü Hanifi Yıldırım ise yaptığı açıklamada, Mavi Umutlar Yardımlaşma Derneği yetkililerine teşekkür ederek, bu tür yardımların devam etmesini temennisinde bulundu.