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Samsun-Balkan işbirliği

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Samsun-Balkan işbirliği
11. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi için gelen Balkanlı konuklar, MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Haluk Tan'ı makamında ziyarette bulundu. Tan, "İkili işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Bu ziyaretleri sıklaştırmamız lazım "dedi.

Makedonya Türk Hareket Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Enes İbrahim ve Samsun Mübadele Derneği Başkanı Olcay Yanık ve KARDEF Başkanı Kemalettin Altınsoy öncülüğündeki heyet, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)Samsun Şube Başkanı Haluk Tan'ı ziyaret etti. 

Ziyarette açıklama yapan İbrahim, "Bizler ortak bir tarihi paylaşan ve yüz yıllardır kardeşliğini sürdürmeyi başarmış milletleriz. Kardeşliğimizi daha da pekiştirmek için çalışmalar yapıyoruz, yapmalıyız. İletişimimizi geliştirmek otrak projeler geliştirmeliyiz. MÜSİAD ‘taki işadamlarımızın da beraberliğimiz içerisinde aktif olmasını isteriz "dedi. 

SIK SIK BİRARAYA GELMELİYİZ 
MÜSİAD Samsun Başkanı Haluk Tan, "Balkan kardeşliğimiz sizlerinde belirttiği gibi yüz yıllara dayanmaktadır. Kardeşliğimizi pekiştirmek, tarihimizi daha iyi anlayabilmek ve uzun yılların birikimi olan kültürümüzü tanımak ve tanıtmak adına birlikte hareket edip, faaliyetlerde bulunmak, görüşmelerimizi daha sık hale getirierek istişarelerde bulunmak isteriz "dedi. Canberk ÇONKOR 

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Ziyaretten ötürü memnuniyetini dile getiren MÜSİAD Samsun Başkanı Haluk Tan Makedonya Türk Hareket Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Enes İbrahim’ e nezaketleri için teşekkürlerini iletti.

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