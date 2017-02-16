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Samsun bizim ikinci memleketimiz

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Samsun bizim ikinci memleketimiz
Eski milletvekili ve sinema sanatçısı Berhan Şimşek, Samsun Bayburtlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret etti

Bayburtlu sinema sanatçısı ve eski milletvekili Berhan Şimşek, Samsun’a gelerek Bayburtlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Hakan Tali ve üyeleri ile bir araya gelen Şimşek, “Öncelikle derneği çok beğendiğimi söylemek isterim. Başkanlığa seçilen Hakan Tali yönetimiyle birlikte Samsun’da dernek adına önemli işlere imza atmış. Samsun’daki Bayburtluları bir araya getirmek ve örf ile adetlerimizi devam ettirmek adına yaptığı çalışmalardan dolayı Hakan Tali ve ekibini kutluyorum” dedi.

‘SAMSUN İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?’

Samsun’da 30 binin üzerinde Bayburtlunun yaşadığına dikkat çeken Samsun Bayburtlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Tali ise, “Amacımız geleneklerimizi genç nesillerimize aktarmak. Ayrıca ‘Samsun için neler yapabiliriz’diye onun da mücadelesini veriyoruz. Çünkü artık Samsun’un ekmeğini yiyoruz ve Samsun için bizim ikinci memleketimiz oldu” dedi. Başkan Hakan Tali, Berhan Şimşek’e Bandırma Vapuru’nun maketini hediye ederek ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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