Samsun bu kış önemli şeyler öğrendi..

Öncelikle 'karla mücadele neden edilmeyeceğini' çok güzel anlatıldı Samsunluya..

'Büyükşehir milletin parasını har vurup harman savurmam' diyerek, milletin ulaşımı için karla mücadele etmenin gereksizliğini tweetledi.

O iş milletin parasıyla olmazmış.

Ek kaynak gerekecek sanırım.

O nedenle vatandaş kardan kıştan evinden çıkamadığı için 'bulmaca çözer gibi' hangi parayla yapılacak acaba diye düşünüp, oyalandı.

Bulmacayı çözen var mı bilmem ama 'çok yaratıcı tepki tweetleri görmemize imkan oldu'.

Sonra Samsunlular, kar yağdığı zaman karla mücadele olmayacağını öğrendiği için bundan böyle sokağa çıkmayacak, çıksa da 'kaymamaya özen gösterecek'.

Yani yere sağlam basmayı da öğrendik.

Buzlu kaldırımlarda nasıl yürüneceğini, buzlu yollarda nasıl araçla gidileceğini, ya da hiç sokağa çıkmaya bile teşebbüs etmemesini iyice anladı.

Çünkü kol bacak kırdı.

630 kişi hastanelik oldu.

Neymiş o zaman yapılacak olan 'dışarı çıkmayacaksın'.

Bunu da çok iyi anladık.

Başka önemli dersler de aldık.

Mesela, kar yağdığı zaman 'geniş olmayı öğrenmeliyiz'.

Hiç bir işi aceleye getirmeye gerek yok.

O koca iş makinelerini 'şehrin içine sokmaya hiç ama hiç gerek yok'.

Bakın kar yağışı durdu, güneş çıktı, Büyükşehir'in az masraflı yakıt tasarruflu minik iş makineleri çıktı piyasaya.

Yol kenarlarına birikmiş karları temizliyorlar.,

Karla mücadele adını veremesek de, kardan geriye kalan birikintileri 'milletin parasının minicik bir kısmıyla' topluyorlar.

Çok şükür. Büyükşehir'in iş makinelerini de gördük diyor vatandaş.

Öyle ya, o iş makinesinin gerçek sahibi olan millet, merak etmişti bunlar nerede diye.

Büyük olanların bir kısmı Yörükler'de aralıksız yıkım işlerindeydi de, bu minikler ortada yoktu.

Onu da gördük rahatladık.

Artık biliyoruz ki, kar yağışı durur ve güneş karı temizledikten sonra Büyükşehir gereğini yapacaktır. O karları (bir zahmet) temizleyecektir.

Ama bakın, bana göre Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın 'milletin parasını har vurup harman savurmamasıyla ilgili' açıklamasının altında başka bir şey daha yatıyor.

Hani meşhur Samsunum1 gemisinde geziler, deniz turları, kahvaltılar, Kızılırmak Deltası'nda kıl çadırlarda yemekli toplantılar, mangal partileri filan da sanırım son buldu artık.

Çünkü milletin parasını 'bunlar gibi keyif işlerine de harcamaz Başkan Yılmaz bundan böyle'..

Faturayı cebinden öder, millete de 'bakın keyif için, turlar için sizin paranızı heba edemem. Sonra iki büklüm oluruz' der diye düşünüyorum.

Sabaha kadar istese yolları açabilirdi ama 'açmadı'. Şimdi o milletin parasını öyle 'kıl çadırlarda, gemilerde' har vurup harman savurur mu hiç artık.

Bence 'kar kış derken zor günler yaşadık ama' şer gibi gözüken o kabus gibi günler, atılan o tweetler, Samsun'un tasarruflu günlerinin de başlangıcı olacak gibi gözüküyor.

Açıkçası Samsun'a çok yararı olmayan o keyfi gezilere 'kıl oluyordum', gereksiz buluyordum.

Şimdi ise milletin parasının Başkan Yılmaz gibi takipçisi olacağım.

Keyfe para harcama dönemi bitti.

Öde geminin parasını cebinden kimi gezdirirsen gezdir.

Kıl çadırda 'kahvaltı yapacaksan ver paranı'.

Milletin kamu görevlisi de hizmet etmesin.

Millet nasıl 'karda kışta' kendisinin parasından yararlanamadıysa, 'herkes üzerine düşeni yapsın'.

İşte o zaman da iki büklüm olmayız..

İnanıyorum, destekliyorum.