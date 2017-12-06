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Samsun Büyükşehir Belediyesine Çevre Ödülü

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Samsun Büyükşehir Belediyesine Çevre Ödülü
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından iki yıldır sürdürülen...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından iki yıldır sürdürülen İklim Değişikliği Konusunda Farkındalık Geliştirme Projesi, sona erdi. Projenin kapanış töreninde verilen iklim ödüllerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetimlerin Kapasitelerinin Geliştirilmesi Bileşeni kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi oldu.

İlk ve orta öğrenim kurumlarındaki öğrenci ve öğretmenlere iklim değişikliği konusunda farkındalık geliştirme eğitimlerinin verilmesi, iklim değişikliği ve uyum konusunda araştırma, geliştirme, bilgi, bilinç, tutum, becerilerin arttırılması ve yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilerek iklim değişikliği ile mücadelenin güçlendirilmesi amacıyla 2015 yılında başlayan proje, başarıyla tamamlandı.

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen projenin kapanış toplantısında iklim ödülleri verildi. Törende Yerel Yönetimlerin Kapasitelerinin Geliştirilmesi Bileşeni kategorisinde Samsun Büyükşehir Belediyesinin ikincilik ödülünü Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Figen Akın aldı.

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