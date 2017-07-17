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Samsun dünyaya adını duyuracak

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Samsun dünyaya adını duyuracak
Samsun Valisi Osman Kaymak, İşitme Engelliler Olimpiyatları için güvenlik önlemlerinin alındığını belirterek, "23. İşitme Engellileri Olimpiyat Oyunları Samsun kentimizin kendini dünyaya kabul ettirme günüdür "dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Vali Osman Kaymak, ile birlikte, bir otelde düzenlenen 18-30 Temmuz 2017 tarihinde ilimizde yapılacak olan İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesi yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi.      
      
Toplantında konuşan Vali Osman Kaymak “ Tatlı bir heyecanın arifesindeyiz. 23. İşitme Engellileri Olimpiyat Oyunları Samsun ve Türkiye için çok önemli bir organizasyondur. Ben Samsunlulardan şunu istiyorum. En az bizler kadar bu heyecanı yaşasınlar ve bu organizasyona sahip çıksınlar. Organizasyonla ilgili çok sıkı tedbirler alıyoruz. Yarın 23. İşitme Engellileri Olimpiyat Oyunlarının açılışını gerçekleştireceğiz. Halkımız açılışa gelirken yoğunluk yaşanmaması açısından mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını tercih etsinler. Halkımızın aydınlatılması bakımından burada basınımıza çok büyük görevler düşüyor.  Bu çerçevede şehrimizin olimpiyatlar döneminde 3 bin 500’e yakın polis memuru ve 600'e yakın da jandarma personeli sadece bu etkinlikte görev yapacaktır. Ama şüphesiz Samsun halkının olaya duyarlılığı ve basın mensuplarının da olayı paylaşması bence çok daha önemlidir "dedi. 

Özkan ŞENGÜN 

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