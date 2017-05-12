Anadolu Sakatlar Derneği Samsun Şubesi 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Engelli bireyler olarak şehirde yaşamakta güçlük çektiklerini belirten Başkan Mızrak, "Bizler engelli vatandaşlarız. Ama ne olursa olsun bu şehrin parçasıyız. Şehirde kaldırımda tekerlekli sandalyemiz ile gitmek neredeyse imkansız. Bir sürü engel ile karşılaşıyoruz" dedi. Mızrak, "Bizler bu şehirde yaşıyoruz ancak bir çok konuda mağdur oluyoruz. İnşallah senenin belli günlerinde değil, her zaman hatırlanırız. Şehirde daha güvenli bir şekilde yaşamak için daha fazla çalışmalar yapılması lazım. Bu konuda yerel yönetimlere seslenmek istiyorum. Lütfen şehirdeki engelleri kaldırın” diye konuştu.
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Samsun 'engelli' şehir
Anadolu Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hüseyin Mızrak, kentin engellilerin yaşamı için uygun olmadığını belirterek, "Şehirde kaldırımda tekerlekli sandalyemiz ile gitmek neredeyse imkansız" dedi
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