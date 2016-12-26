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SAMSUN HAVADAN ÇEKİM

SAMSUN HAVADAN ÇEKİM

Samsun'un havadan çekim görüntüleri....SAMSUN HAVADAN, Kurtuluş Yolu, Tütün İskelesi, Doğu Park, Piazza, Liman.
İzlenme: 23
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