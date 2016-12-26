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SAMSUN HAVADAN ÇEKİM
SAMSUN HAVADAN ÇEKİM
Samsun'un havadan çekim görüntüleri....SAMSUN HAVADAN, Kurtuluş Yolu, Tütün İskelesi, Doğu Park, Piazza, Liman.
26 Aralık 2016 Pazartesi 18:46
İzlenme: 23
Etiketler:
SAMSUN HAVADAN
,
Kurtuluş Yolu
,
Tütün İskelesi
,
Doğu Park
,
Piazza
,
Liman
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.