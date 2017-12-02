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Samsun her yönüyle çekim merkezi

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Samsun her yönüyle çekim merkezi
Samsun Valisi Kaymak, Samsun'un her yönüyle Karadeniz Bölgesi'nin çekim merkezi konumunda olduğunu söyledi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Sabah Gazetesi tarafından Sheraton Grand Samsun Oteli'nde düzenlenen 'Samsun'da Sabah' adlı panele katıldı. Panelde açıklamalarda bulunan Vali Kaymak, Samsun'un tarımı, imalat sanayisi, turizm potansiyeli ve limanıyla Karadeniz Bölgesi’nin çekim merkezi konumunda olduğunu ifade etti.

Vali Kaymak, bir ilin ekonomisinin göz önüne alınmasında Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verileri karşılaştırma yapmak ve yıllar itibarıyla ekonomik ilerlemeyi ortaya koyabilmek açısından büyük önem arz etttiğini de ifade etti. 2016 yılı Aralık ayında TÜİK tarafından iller bazında GSYİH verileri açıklanığını hatırlatan Vali Kaymak şunları kaydetti; "Bu verilere göre Samsun’un 2004 yılında 7 milyar lira olan GSYİH, 2014 yılında 24,3 milyar lira olmuştur. Bu kapsamda Samsun’un Türkiye içindeki payına bakıldığında yıllar içerisinde yüzde 1,2’ lik pay sürekli korunmuştur. İllerin Türkiye GSYİH’ sına yaptıkları katkılara göre sıralamasında Samsun’un 2014 yılında 16. sırada olduğu görülmektedir. Karının GSYİH içerisindeki payı azalırken, sanayi sektörünün payının 2004 yılından 2014 yılına kadarki dönemde artış gösterdiği görülmektedir. Kişi başı GSYİH verileri ise nüfus bazında ekonomik verimlilik için önemli göstergelerden biridir. Buna göre Samsun’ da 2004 yılında 4 bin 061 Dolar olan kişi başı GSYH, 2014 yılında 8 bin790 dolar’a yükselmiştir."

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÖNDEYİZ
Sağlık sektörünün de  Samsun’da en önde gelen sektörlerden biri olduğuna dikkati çeken Vali Kaymak, “Bunun içerisinde tıbbi cihaz üretimi önemli bir yer tutmaktadır. Tıbbi cihaz üretimi sektörü, gelişmeye, AR-GE ve yeniliğe oldukça açık, yüksek potansiyel taşıyan, teknolojiye dayalı ve aynı zamanda emek yoğun bir sektör özelliği taşımaktadır. Cerrahi alet üretimi dünyada üç yerde kümelenmiş durumda. Bu şehirler; Almanya'da Tuttlingen, Pakistan' da Sialkot ve Türkiye'de Samsun'dur" dedi.  Barış GÖK

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