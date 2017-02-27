ASKON Samsun Şubesi'nin gelenekleştirdiği İş Geliştirme Toplantısı'nda üyelerine mesaj veren Başkan Okudan, "Sağlıklı ticari ilişkiler kurmak amacıyla bu toplantılar devam edecek. Samsun için büyümek zorundayız" dedi

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Samsun Şubesi’nin gelenekleştirdiği 'İş Geliştirme Toplantısı' yapıldı. ASKON Samsun Şubesi üyelerinin birbirleriyle tanışma, kaynaşma ve sektör kollarının bilinilmesini artırmak amacıyla belirli aralıklarla düzenlediği toplantıya, üye ve katılımcı firmaların ürünlerini sergilediği 'mini fuar' renk kattı. ASKON Samsun Şube Başkanı Furkan Okudan, her toplantının bir öncekinin tecrübesiyle daha etkili ve daha faydalı olduğunu ve bu tür toplantılarının devam edeceğini söyledi.

İŞLERİNE KATKI SAĞLIYORUZ

Başkan Okudan, "Her şirket iş hayatında bir takım problemler yaşamakta ve çözüm yolları aramakta. Üstelik sadece bununla kalmayıp, işlerini farklı ve rekabetçi stratejilerle geliştirmek zorunda. Bunu da yaşadıkları ve kazandıkları şehir için yani Samsun için yapmak zorunda. Bu anlamda üyelerimizi birbirleriyle buluşturarak, birbirleriyle sağlıklı ticari ilişkiler kurmalarını sağlamak ve farklı fikirlerle yeni müşterileri bir araya getirmek düşüncesiyle, ASKON üyelerinin kendi aralarında işlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu sayede ASKON üyelerinin birlik ve beraberlik içinde rekabetçi ve geliştirici fikirlerle şirketlerini geliştirmektedirler" dedi.

BAŞARILI İŞADAMLARINA PLAKET

ASKON Samsun Şubesi'nin İş Geliştirme Toplantısı'nda üstün hizmetlerinizden ve başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Yardımcısı Teşkilatlanma Komisyon Başkanı Ümit Ayan, Başkan Yardımcısı Mali ve Sosyal İşler Başkanı Fikret Mırık, Başkan Yardımcısı Ar-Ge Komisyon Başkanı Şefik Sağlam, Başkan Yardımcısı Yeni Yatırımlar Komisyon Başkanı Recep Ocak, Mali ve Sosyal İşler Komisyon Başkan Yardımcısı Salih Kılıç, Yönetim Kurul Üyesi Orhan Mırık ve Şube Sekreteri Yunus Bodur'a plaket verildi.