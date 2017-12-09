Samsun İçin Çılgın Proje

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz Samsun için "çılgın proje" olarak nitelendirilen tünel projesi için İstanbul'da yapılan Marmaray,...

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz Samsun için "çılgın proje" olarak nitelendirilen tünel projesi için İstanbul'da yapılan Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü gibi büyük projelerin mimarı Celal Akın'ı ağırladı.

Geçtiğimiz günlerde Samsun trafiğinin önümüzdeki birkaç yıl içinde büyük karmaşalara sebep olacağını ve bu karmaşadan kurtulmak için Atakum, İlkadım ve Canik arasında tüneller yapmayı planladıklarını duyuran Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İstanbul'da büyük işlere imza atan Yüksel Proje Yönetim Kurulu Başkanı Celal Akın'ı Samsun'da ağırlayarak yapılabilecek alternatif çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Samsun için çılgın proje geliyor

Atakum ile Canik'in birbirine, oradan da çevre yoluna bağlayacak bir proje için tüm hazırlıkların sürdüğünü belirten Yılmaz, böyle bir projenin hayata geçmesiyle birlikte Samsun'da uzun yıllar boyunca trafik sorunu olmayacağının altını çizerek, "Atakum'u Karasamsun'a, oradan da İlkadım'ın ana gövdesinin altına bir yerlerden yeni bir koridorla ulaştırmamız gerekiyor. Bu koridor da tünelden başka bir şey olamıyor. O zaman büyük ihtimalle Cağaloğlu Bulvarı'nın bir yerinden gireceğiz, Barış Bulvarı'na ya da 100. Yıl Bulvarı'na çıkacağımız, oradan Mert Irmağı'na, oradan da Canik'e, Canik'ten de Karayollarının yapacağı çevre yoluna ulaştıracak bir tünel bağlantı için hazırlıklara başladık. Çünkü Atakum ve İlkadım arasında çok ciddi bir trafik akışı var. Günde 70-80 bin araç bu güzergahta gidiş geliş yapıyor. Yaptığımız hesaplara göre bu rakamlar 5 sene sonra neredeyse 2 katına çıkacak. O yüzden böyle bir çalışma içine girdik. Bu iki ilçe arasındaki gidiş gelişte şişenin dar boğazı olarak nitelendirdiğimiz Kürtün Köprüsü'nü de etkisi altına alan Karayolları Köprülü Kavşağı var. Bu dar boğaz önümüzdeki yıllarda tabiri caizse patlayacak. Biz de bir çözüm arayışı içine girdik. Geleceğe güzel bir Samsun bırakmanın yanında rahat bir şehir bırakmaya da çalışıyoruz" dedi.