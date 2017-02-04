Samsun İl Emniyet Müdürlüğünden “Şiddet Haritası” Açıklaması

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, bir vakfın yayınladığı "Türkiye silahlı şiddet haritası" ile ilgili açıklamada bulundu.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, bir vakfın yayınladığı "Türkiye silahlı şiddet haritası" ile ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, "Aslı olmayan bilgilerle kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi, suç ve suçluyla mücadelede gece-gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin üstün bir gayret ve motivasyonla başarılı bir şekilde görevini yerine getiren Emniyet Teşkilatımızda üzüntüyle karşılanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ulusal ve mahalli bazı basın yayın organları tarafından Umut Vakfının internet sitesindeki basın haberleri kaynak gösterilmek veya eksik alıntı yapılmak suretiyle bazı yayınların yapıldığı müşahede edilmiştir. Adı geçen vakfın internet sitesinde Umut Vakfı-Türkiye Silahlı Şiddet Haritası 2016 başlıklı iki haritaya yer verildiği, alt başlıkta ise "Türkiye'nin 2016 şiddet (Cinayet) haritası..." başlıklı bir metnin bulunduğu, metin içerisindeki paragraflarda "basına yansıyan haberlere göre" istatistik tutulduğunun ve bu haberlere ilişkin istatistiğin sunulduğu belirtildiği halde bazı basın yayın organlarının buradaki "basın derlemesi" şeklindeki istatistiki bilgileri, gerçekte olmuş olaylar veya resmi kurumlardan alınan bilgiler istatistiği gibi sunduğu müşahede edilmiş olup kamuoyunun doğru bilgilerle bilgilendirilmesi ihtiyacının hasıl olduğu değerlendirilmiştir" denildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Müdürlüğümüz resmi kayıtları dikkate alınarak yapılan incelemede; 2016 yılında ilimiz polis sorumluluk bölgesindeki olayların ülke nüfus sıralamasında 16. sırada olan ilimizin nüfusuyla orantılı seviyede olduğu, tüm asayiş olaylarındaki aydınlatma oranının ise normalin üzerindeki bir seviyede olduğu, son 5 yıllık kayıtlarda faili meçhul kasten adam öldürme olayının bulunmadığı, asayiş olaylarında kullanılan ruhsatsız silah oranında yüzde 20 düşüş olduğu, bıçak oranında yüzde 25 düşüş olduğu ve yakalanan amaç dışı (herhangi bir suçta kullanılmadan yakalanan) bıçak oranının ise yüzde 9 arttığı, mala karşı işlenen suçlar arasında önemli bir başlık olan hırsızlık suçunda ise yüzde 20 düşüş sağlandığı kayıtların tetkikinden anlaşılmıştır."

"Yine 2016 yılı içerisinde Asayiş Şube Müdürlüğümüzce gasp-cinayet, hırsızlık, yankesicilik-dolandırıcılık, oto hırsızlığı ve ahlak konularında mahalli ve ulusal basına yansıyan başarılı operasyonlar yapılmış olup, 2016 yılı içerisinde kurulan özel araştırma ekipleri vasıtasıyla birçok faili meçhul olay aydınlatılmış, başka illeri ve bölgeleri de içine alan ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çok sayıda projeli operasyon ile birçok asayiş suç şebekesi deşifre edilerek adalete tevdi edilmiş, bu gayretler birçok vesile ile adli ve idari makamlar tarafından takdirle karşılanmıştır."

"Ayrıca, kamuoyuna yansımayan ancak devlet kayıtlarında mevcut olan birçok olayın da önleyici polislik tedbirleri kapsamında meydana gelmeden önlendiği ve birçok vatandaşımızın mağduriyetlerinin önüne geçildiği anlaşılmıştır. İl Emniyet Müdürlüğümüzce başta terör örgütleri, çıkar amaçlı suç örgütleri, uyuşturucu şebekeleri ve asayiş suç şebekeleri olmak üzere vatandaşımızın huzuruna yönelik her türlü tehdit ile sonsuz bir gayret ve azimle mücadele edilmekte olup halkımızın huzur ve güvenliği hizmetlerine ilişkin görevlerimiz 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürülmektedir. Aslı olmayan bilgilerle kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi, suç ve suçluyla mücadelede gece-gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin üstün bir gayret ve motivasyonla başarılı bir şekilde görevini yerine getiren Emniyet Teşkilatımızda üzüntüyle karşılanmıştır."