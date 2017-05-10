  • BIST 95.184
  • Altın 141,709
  • Dolar 3,6011
  • Euro 3,9140
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 18 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 22 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 25 °C
  • Trabzon 20 °C

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Türkiye’de Bir İlk

» »
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Türkiye’de Bir İlk
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sınav uygulaması ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sınav uygulaması ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.

Samsun" da resmi özel tüm liselerde aynı anda ortak sınav gerçekleştirildi. Türkiye'de ilk olarak Samsun da gerçekleştirilen 9. sınıflara yönelik coğrafya ve matematik sınavları merkezi sınav formatında ortak sınav olarak yapıldı. Bugün saat 10.20'de coğrafya dersi sınavı, saat 11.20'de ise matematik dersi sınavı tüm liselerde aynı anda başladı. Öğrencilere ortak sınavlarda olduğu gibi 40 dakika sınav süresi verildi.

"Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik"

Tekkeköy Necati Akçağlılar Anadolu Lisesinde sınav öncesi açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Bugün ilimizdeki 175 lisemizde aynı anda toplam 19 bin 829, 9. sınıf öğrencimize coğrafya ve matematik dersi sınavlarını uyguluyoruz. Bu sınavın soruları Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödüllerinde Türkiye 1. si olan Adım Adım Başarı projemizin soru hazırlama biriminde görevli öğretmelerimiz tarafından hazırlandı. Sınavın sonlandığı andan itibaren, çok hızlı hareket ederek cevapların işaretlendiği optik formları yine müdürlüğümüz tarafından hazırlanan program sayesinde hızlı bir şekilde okutacağız. Sınav sonuçlarını en kısa süre içerisinde öğrencilerimizin yazılı sınav notu olarak e- okul sistemine aktaracağız. Yaptığımız bu uygulama ile kendi ilimizde soruların hazırlanması ve sonuçlarının yine kendi sistemimizle okutulması yönünden Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş oluyoruz" dedi.

Türkiye de ilk olarak Samsun da gerçekleştirilen sınavda, soru kitapçıkları A ve B grubu şeklinde düzenlendi. Sınav salonlarında öğrenciler tek tek oturtuldu. Sınav yapılan ders branşındaki öğretmenler sınav salonunda görevlendirilmedi.

İlk uygulaması başarılı olan ortak sınavların 2017-2018 eğitim-öğretim yılında tüm derslerde aynı şekilde uygulanması düşünülüyor.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Türkiye’de Bir İlk

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Türkiye’de Bir İlk

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Türkiye’de Bir İlk

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Türkiye’de Bir İlk

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mektebim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kalko:09 Mayıs 2017 Salı 17:28
  • Edremit Sivil Havacılık Yüksek Okulu Binasına Kavuştu09 Mayıs 2017 Salı 16:13
  • Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları, Şimdi De Bornova’da09 Mayıs 2017 Salı 15:09
  • Köln’deki Türk Üniversiteleri Fuarına Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Damgası09 Mayıs 2017 Salı 14:58
  • Balkanlar’dan Uluslararası Liseye Ziyaret09 Mayıs 2017 Salı 11:49
  • İhlas Koleji’nden İngilizce Formatlı Yarışma09 Mayıs 2017 Salı 11:33
  • Öğrenciler Diyarbakır Ve Şırnak’a Dostluk Eli Uzattı09 Mayıs 2017 Salı 11:13
  • Öğrencilerin 6.bilim Günü İyyü’nin Gururu09 Mayıs 2017 Salı 10:38
  • Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, Türk Üniversiteleri Fuarında İlgi Odağı Oldu08 Mayıs 2017 Pazartesi 14:53
  • Laü’de ’Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’08 Mayıs 2017 Pazartesi 14:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti