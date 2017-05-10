Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Türkiye’de Bir İlk

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sınav uygulaması ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sınav uygulaması ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.

Samsun" da resmi özel tüm liselerde aynı anda ortak sınav gerçekleştirildi. Türkiye'de ilk olarak Samsun da gerçekleştirilen 9. sınıflara yönelik coğrafya ve matematik sınavları merkezi sınav formatında ortak sınav olarak yapıldı. Bugün saat 10.20'de coğrafya dersi sınavı, saat 11.20'de ise matematik dersi sınavı tüm liselerde aynı anda başladı. Öğrencilere ortak sınavlarda olduğu gibi 40 dakika sınav süresi verildi.

"Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik"

Tekkeköy Necati Akçağlılar Anadolu Lisesinde sınav öncesi açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Bugün ilimizdeki 175 lisemizde aynı anda toplam 19 bin 829, 9. sınıf öğrencimize coğrafya ve matematik dersi sınavlarını uyguluyoruz. Bu sınavın soruları Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödüllerinde Türkiye 1. si olan Adım Adım Başarı projemizin soru hazırlama biriminde görevli öğretmelerimiz tarafından hazırlandı. Sınavın sonlandığı andan itibaren, çok hızlı hareket ederek cevapların işaretlendiği optik formları yine müdürlüğümüz tarafından hazırlanan program sayesinde hızlı bir şekilde okutacağız. Sınav sonuçlarını en kısa süre içerisinde öğrencilerimizin yazılı sınav notu olarak e- okul sistemine aktaracağız. Yaptığımız bu uygulama ile kendi ilimizde soruların hazırlanması ve sonuçlarının yine kendi sistemimizle okutulması yönünden Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş oluyoruz" dedi.

Türkiye de ilk olarak Samsun da gerçekleştirilen sınavda, soru kitapçıkları A ve B grubu şeklinde düzenlendi. Sınav salonlarında öğrenciler tek tek oturtuldu. Sınav yapılan ders branşındaki öğretmenler sınav salonunda görevlendirilmedi.

İlk uygulaması başarılı olan ortak sınavların 2017-2018 eğitim-öğretim yılında tüm derslerde aynı şekilde uygulanması düşünülüyor.