Samsun intihar ediyor

Samsun’da er ailede en az bir kişi icralıkken, icra davaları ve intiharlar engellenmez bir şekilde artıyor; 2011'de 30, 216 yılında ise 54 intihar gerçekleşti. 2017’nin istatistikleri verilmedi, ancak rakamın geçen yıldan yüksek olacağı kesin.

İlkokuldan üniversiteye çok sayıdaki öğrenci intiharlarına bir yenisi de Ayvacık’ta eklendi. Ayvacık İmam Hatip Lisesi öğrencisi gece okulun bahçesinde kendini ağaca asarak intihar etti. Devlet de sivil toplum örgütleri de intiharlara kayıtsız kalıyor.

İslam, tüm insanlığı mutlu yaşatma sanatıdır. İslam, bireye toplumsal sorumluluk yükleyen bir dindir. Akraba ve komşudan başlayarak tüm dünya insanlığına karışı ağır sorumluluklarımız vardır. Bizim herhangi bir destekle hayata tutunabilecek kişiyi o destekten mahrum bırakmak cinayettir. MEB gerekli reformları yapmayarak bu cinayeti sürekli işliyor.

İslam dini intiharı kesinlikle yasaklamasına rağmen İmam Hatip Lisesi öğrencisi intihar ediyor. Ne okul ne sistem sorgulanıyor. İngiltere’nin Türk gençleriyle ilgilendiği kadar MEB ilgilenmiyor.

İngiliz Eğitim ve Kültür Teşkilatı (British Council)’ın yaptığı araştırmaya göre; Türkiye’deki gençler eğitim sisteminden memnun değil. Gençlerin yüzde 26’sı ne okuyor ne çalışıyor. Spora ve sanata vakit ayıramadıklarını söylüyorlar ve yarısı hiç spor yapmıyor. Evliliği hayallerinin peşinden gitmek ve yaşamlarını kendi tercihlerine göre sürdürmek için bir çıkış yolu olarak görüyorlar. Öğrencilerin yarıdan fazlası aldığı eğitimden memnun değil; yani umut Kaf dağının ardında.

İntihar kişinin ‘bilerek’ kendi hayatını sonlandırmasıdır. Ancak akıl tutulması yaşayan ne kadar bilebilir? Birey sadece yaşama gücünü değil; amacını da kaybediyor, kendisini değersiz ve önemsiz hissediyor, umutları sönüyor. Ölümü yaşama tercih ediyor. Ölüme sürükleyen sebepler, hayata bağlayan bağları koparıyor, tutulan dallar ele geliyor ve kişi hayata tutunamıyor.

Meninger’e göre intihar; başka bir kişi veya kişilere karşı duyulan öfkenin sonucu; içe alınan kişi veya kişilerin öldürülmesidir. Kişi kuvvetle bağlandığı insanla bütünleşiyor ve ruhu o insanın bedeninde yaşıyor. Onun ruhunun da kendi bedeninde yaşadığına inanıyor. Ruhlar kişi değiştiriyor. Bu nedenle onunla var oluyor veya onunla yok oluyor.Başkalarının gözünde ‘akıl almaz, akla gelmez’ bir eylem olan intihar, uygulayıcının nezdinde amacına ulaşan bir eylem olarak görülüyor.

Yapılacak çalışmalara herkesin elinden gelen katkıyı vermesi gerekir. İstemek, dilemek yetmez, tek başına arzu ya maske takış ya da gizli kaçıştır. Üşüyeni bile bazen kaban değil; sıcak bir sarılma ısıtır. Yaşamla ölüm arasındaki duvara koyabileceği bir tuğlası herkesin mutlaka vardır.