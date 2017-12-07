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SAMSUN KUDÜS İÇİN AYAKTA

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SAMSUN KUDÜS İÇİN AYAKTA
Samsun'da STK temsilcileri, siyasiler ve vatandaşlar, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etmesi üzerine 'Özgür Kudüs için ayaktayız' başlıklı protesto eylemi düzenledi.

Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen yüzlerce kişi, Amerika ve İsrail’e ateş püskürdü. Ellerindeki, “Özgür Kudüs için ayaktayız” şeklinde yazılı pankart ve çeşitli sloganlar atan grup, Amerika ve İsrail’e tepki gösterdi. 

Grup adına basın açıklaması yapan Memur-Sen Samsun Şube Başkanı Nejdet Güneysu, “ Samsun’dan olup bitenlere sessiz kalmayacağımızı bildirmek için buradayız. Şiddeti daha da derinleştirerek, kanlı iktidarlığını sürdürmek isteyen bir zihniyet Kudüs üzerinden yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına yönelik söyleminin fiiliyata geçirmeyi amaçlayan ABD ve Başkanı Trump, ihtarımızın öncelikli muhataplarıdır. ABD’nin bu hamlesi, insanlık için manevi ve tarihi kıymete sahip, bu yönüyle de dünyanın barış adası olmuş Kudüs’ü savaş gerekçesine dönüştürmek amacı taşımaktadır "dedi. 

KUDÜS'E HERKES SAHİP ÇIKMALI  
Güneysu, " Bu yolla, diplomatik ve ekonomik zeminde devam eden örtülü üçüncü dünya savaşının ateşli bölümünün İslam coğrafyası üzerinden gerçekleşmesini istemektedir. Oysa Kudüs, bütün inançlar için ortak tarih, ortak coğrafya, ortak kültür ve hepsinden öte ortak kader ve birlikte yaşamak demektir. Kudüs’ün bu vasıflarının yok edilmesine izin vermeyiz. Kudüs’ün insanlığın ortak mirası olması gerçeğine ihanet ettirmeyiz. Buradan diyoruz ki, korsan İsrail Kudüs'ü başkent yapmak gibi bir hataya düşmemeli, ABD İsrail’in başkentinin Washington olduğunu idrak etmeli” dedi.

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