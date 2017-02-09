Samsun nasıl 'FETÖ YOLU olmuş bakın...

Boşuna sadece Samsun'da değil, Tokat'ta, Aksaray'da, Sivas'ta, Mersin'de, Urfa'da hatta bir çok ilde yapılan operasyonda Samsun 'etkin bölgesel üs olarak' görülmüyor.

Tokat'ta Savcı itirafçıyı dinliyor, 'Samsun himmet toplama bölgesi' diyor.

Trabzon'da bir FETÖ'cü dinleniyor, "Karadeniz üniversiteler imamı Samsun'daydı' diye itiraf ediyor.

Yozgat'ta bir şüpheli konuşuyor, "Samsun'a bağlıydık bölgesel olarak' diye söylüyor.

Kırıkkale'de yine Samsun..

Türkiye Avukatlar İmamı bile Samsun'u işaret ediyor.

Pensilvanya'daki elebaşının en seçkin konukları Samsun'dan.

Direk ikinci kata çıkabilecek kadar özel 'siyasetçiler, siyasi bürokratlar'.

Samsun Valiliği açıkladı, bu kenti eyaletlere bölmüşler.

Hücre yapılanmasını en erken veren iller arasındayız.

FETÖ ile mücadele Türkiye üçüncüsü bir kent.

Örgütün hücresel yapılanmasında en önemli etkin bölgesel üs.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve FETÖ'nün korkulu rüyası haline gelen Metin Külünk, "Samsun izlenmesi gereken bir kent' diye kaç kez dile getirdi.

Samsun'a üç kez geldi ve konferans verdi.

FETÖ elebaşı para yatırın deyince, aynı gün para yatıran işadamları Samsun'dan..

Üniversite yapılanması 'ürkütücü boyutta'.

Bylockcular bu kentte 'adeta zincir oluşturmuş'.

Bir çok rantsal ilişkiler bu kentte kurulmuş.

TSO'nun Meclis Başkanlığı katına da yerleşmişler,

Çok katlı binaların ortakları olmuşlar, müteahhitliğine soyunmuşlar..

Kimin eli kimin cebinde karışmış bir kent. Arazi rantına da girmişler, önemli makamlara kadar ulaşmışlar.

Çarşaf çarşaf 'umre ziyaret fotoğrafları var'.

Gazetelerde yer almış.

Arkansas Eyaleti'ndeki kardeş şehir yöneticileri Samsun'a gelmiş. İçlerinde biri 'FETÖ'nün halen Little Rock sorumlusu. (Bu konuyu yazacağım sıra gelmedi)

Şimdi bunları neden yazdım.

FETÖ'nün Orta Karadeniz imamının yargılanmasına başlandı da ondan.

Bylokcu imam Sait A. Anadolu Lisesi'nde ücretli ders verdiği bile ortaya çıktı.

Peki nasıl olmuş bu. Buna kim izin vermiş. Yani devlet imkanlarını kimler sunmuş bunların hizmetine.

O kadar ilginç ki, Karadeniz imamı 3 yılda 18 kere yurt dışına çıktığını nasıl açıklıyor biliyor musunuz, "Yılda 4-5 kez umreye giderdim" diyor.

Kimse sormamış, 'Bu adam derslere ne zaman giriyor'. Sosyal güvenlik kurumu da sormamış 'Bu kadar izin, yurttan çıkış giriş neden diye'..

Kaldı ki, beyefendi öyle marifetli ki, Feza A.Ş.'den de sigortalı. Hatta oradan emekli bile olmuş.

Samanyolu TV ve Irmak TV'de ayrıca programlara katılıyor.

Bu arada 2005-2012 yılları arasında Suriye'de turizm şirketi işlettiğini de unutmayalım.

10 parmağında 10 marifet. Herkes kapılarını açmış. Sınırları gel git yeri yapmış, Anadolu Lisesi'nden ücret almış. FEZA'da sigortalı. Televizyonların vazgeçilmez ismi, Suriye'de turizm şirketi.

Başım döndü, hızlı yaşamını ve marifetlerini görünce. Bu arada bu yoğunlukta Bylock kullanmayı da ihmal etmemiş tabi ki 'Süper imam'.

Şimdi diyor ya, '2,5 aydır cezaevinde psikolojim bozuldu' diye, şaşırmamak lazım.

Öyle hızlı yaşamdan, sonra zor olur elbette.

Ben 'özgeçmişini okurken' psikolojim bozuldu aslında.

O kadar diplomalı genç işsiz ama birileri bunlara 'tüm kapıları ardına kadar açmış'..

Pes doğrusu..

Samsun niye FETÖ'nün yol geçen hanı olmuş anladınız mı şimdi.

Her türlü imkan sunulmuş..

Mesele bu..