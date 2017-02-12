İstanbul Bafra Dernekler Federasyonu'nun (BADEF) 2017 ilk toplantısı İstanbul Bafra Kolay Derneği'nde yapıldı. BADEF Genel Başkanı Mustafa Hacıoğlu, "Samsun olarak güçlü olacağız" dedi

İstanbul Bafra Dernekler Federasyonu'nun (BADEF) 2017 ilk toplantısı İstanbul Bafra Kolay Derneği'nde yapıldı. Toplantıya İstanbul Bafra Dernekler Federasyonu'na (BADEF) bağlı İstanbul Bayrampaşa Bafralılar Dernek Başkanı Halil İbrahim Mete, İstanbul Bafraspor Kulüp Başkanı Fatih Demir, İstanbul Bafra Yakıntaş Köyü Dernek Başkanı Necati Karagöz, İstanbul Bafra Dereler Köyü Dernek Başkanı Faruk Önday, İstanbul Bafra Çetinkaya Dernek Başkanı Mesut Sağlam, İstanbul Bafra Dedeli Köyü Dernek Başkanı Mustafa Ünal, İstanbul Bafra Ayazağa Dernek Başkanı Aslan Koparan ve çok sayıda dernek başkanı katıldı.

BADEF Genel Başkanı Mustafa Hacıoğlu, "Bütün ilçelerimiz önce kendi içlerinde bir ve beraber olacak sonra hep birlikte Samsun olarak güçlü olacağız, daha sonra da ülkemiz diri ve iri olacak. Hemşehirlerimizin bir ve beraber olması bizleri gururlandırıyor. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bizler İstanbul’da bulunan ve dernek çalışmaları yürüten bütün arkadaşlarımız birlik ve beraberlik içerisinde Bafra’mızın ve Samsun’umuzun, Türkiye’mizin kalkınması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmalar Bafralılara, Samsunlulara helal olsun. Gönlümüz ve kapılarımız sizlere ve herkese açıktır. Biz Bafralılar büyük bir aileyiz. Dünyanın neresinde olursa olsun Bafralılar birbirlerine hem tutkun hem de düşkünlerdir. Bafralı bütün dernek başkanlarımız bu konuda büyük bir gayret ve istekle çalışmalarına devam ediyorlar" dedi.