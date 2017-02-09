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Samsun Polisi 40 Olayın Faili 16 Zanlıyı İstanbul’da Yakaladı

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Samsun Polisi 40 Olayın Faili 16 Zanlıyı İstanbul’da Yakaladı
Samsun polisi 185 güvenlik kamera kaydını inceleyerek 28'i İstanbul'da, 1'i Kocaeli'nde ve 11'i de Samsun'da olmak üzere 40 hırsızlık olayının failleri...

Samsun polisi 185 güvenlik kamera kaydını inceleyerek 28'i İstanbul'da, 1'i Kocaeli'nde ve 11'i de Samsun'da olmak üzere 40 hırsızlık olayının failleri olan 16 kişiyi İstanbul'da düzenlediği operasyonla yakaladı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, 9 Ekim 2016-17 Kasım 2016 tarihleri arasında Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan 11 farklı adreste, 03 Kasım 2016-08 Ocak 2017 tarihleri arasında İstanbul'un Sultanbeyli, Pendik, Kartal, Kağıthane, Tuzla, Sancaktepe ve Çekmeköy ilçelerinde 28 ve Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ise 1 olmak üzere 40 ayrı olayın faillerini yakaladı. Samsun polisi 4 ay süren çalışmalar sonucu toplam 185 güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızları ve adreslerinin İstanbul'da olduklarını tespit etti. Samsun'dan İstanbul'a giden Hırsızlık Bürosu ekipleri 150 polisin katılımıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak 01 Şubat günü saat 06.00'da İstanbul ve Kocaeli illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda S.K.(24), B.M.(26), K.M.(31), M.E.(22), A.K.(37), T.T.(20), O.B.(20), K.M.K.(23), Ö.K.(32), R.K.(30), E.Ş.(25), M.K(31), U.K.Ç.(40), İ.G.(32), F.M.(45) ve 18 yaşındaki M.S.İ.S. gözaltına alınarak Samsun'a getirildi. Yakalanan şahıslardan B.M.'nin daha önce Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü ve mezun olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şahısların İstanbul'daki ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çalıntı 9 adet diz üstü bilgisayar, bir adet tablet, 4 adet LCD televizyon, 1 adet cep telefonu, 1 adet flash bellek, 5 adet erkek kol saati, 1 adet fotoğraf makinesi, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 69 adet 9 mm çaplı fişek, 56 adet çeşitli markalarda alkollü içecek, 118 paket çeşitli markalarda sigara ve çalıntı 2 adet otomobil ele geçti. Şüphelilerin sorgulanmalarında İstanbul'da 2'si çelik para kasası soygunu olmak üzere 4 iş yerinden, 2 otomobil hırsızlığı ve diğerleri de balkondan girdikleri evlerden hırsızlık olayı olmak üzere toplam 28 İstanbul'dan, 1 Kocaeli'nden ve 11'de Samsun'dan balkondan girdikleri evlerden toplamda yaklaşık 450 bin liralık hırsızlık olayına karıştıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınanlardan Ö.K. ve S.K.'nin cezaevi firarisi oldukları, S.K. ile M.B.İ.S.'nin üzerilerinde sahte kimlik çıktığı öğrenildi. Yaşı küçük olan M.B.İ.S., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosunda sorguları tamamlanan 15 kişi ile Çocuk Şube Müdürlüğünde bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 16 hırsızlık şüphelisi "nitelikli ev ve iş yerinden hırsızlık, konut ve iş yeri dokunulmazlığının ihlali, oto hırsızlığı, mala zarar verme, suç eşyasının satın alınması, suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçlarından bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun Polisi 40 Olayın Faili 16 Zanlıyı İstanbul’da Yakaladı

Samsun Polisi 40 Olayın Faili 16 Zanlıyı İstanbul’da Yakaladı

Samsun Polisi 40 Olayın Faili 16 Zanlıyı İstanbul’da Yakaladı

Samsun Polisi 40 Olayın Faili 16 Zanlıyı İstanbul’da Yakaladı

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