Samsun Sağlık-Sen'de Çakmak güven tazeledi

Türkiye Kamu Sen'e bağlı Türk Sağlık Sen Samsun Şubesi'nin 6. olağan genel kurul toplantısında mevcut başkan Erdoğan Çakmak güven tazeledi. Çakmak, son zamanlarda sağlıkta yaşanan şiddete dikkat çekti

Türk Sağlık Sen Samsun Şubesi'nin 6'ncı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Türk İş Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, İYİ Parti İl Başkanı Ömer Süslü, sendika üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda mevcut başkan Erdoğan Çakmak'ın tek listesi ile seçime gidildi. 110 delegeden, 103'ünün oy kullandığı toplantıda mevcut başkan Çakmak güven tazeledi.

EN FAZLA ÜYE YAPAN İL OLDUK

Teşekkür konuşması yapan Çakmak, "2013 yılında görevi devraldığımda Yusuf Alan arkadaşımız genel merkezde görevlendirilmesi sonrası görevi devralmıştık. Bu işin ilk başlarında acemisiydik ancak üyelerimizi ve sendika arkadaşlarımızın uyumu ile, Türkiye de en fazla üye yapan ve başarı gösteren il olduk. Bu defa seçimle işbaşına geldik. Bundan önce ne söz verdiysek onları yaptık. Bundan sonrada verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam edeceğiz. Birlikte çalıştığım Yavuz Köroğlu, Murat Kılıç, Nuran Ekşi'ye çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum" dedi.

Açıklamasında sağlıkta şiddeti kınayan Çakmak, "Eğitim Araştırma Hastanesi'nde iki doktor arkadaşımız, hasta yakınları tarafından darp edildi, sözlü hakarete maruz kaldı. Artık yeter diyoruz. Sağlıkta şiddeti kınamaktan öteye önlemler alınmalı. Bu kentte îki doktorumuz görevi başında öldürüldü. Halen hastanelerde güvenlik önlemleri yetersiz. Biz haykırıyoruz. Artık önlemleri alın. Sağlık çalışanları tedirgin" diye konuştu. Zekeriya FIRAT