Samsun siyasiler ve bürokratlarından Kudüs mesajları

Samsun siyasiler ve bürokratlarından ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına tepki göstererek mesajlar yayınladı.

Kudüs müslamanların namusudur

MHP Samsun İl Başkanı Tekin, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına tepki göstererek, " Kudüs hepimizin göz bebeği tüm müslümanların namusudur "dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıkları açıklamasının ardından bir tepki de Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanı Taner Tekin'den geldi. Kudüs'ün Müslümanlar için önemine değinen Tekin, " Kudüs, Müslümanlar için hem ilk kıblemiz hemde Sevgili Peygamberimizin Miraç'a çıktığı şehir olmasından ötürü önemli ve kutsal topraktır. Yani Kudüs tüm müslümanlar için önemli ve kutsal bir yerdir. Kudüs hepimizin göz bebeği tüm müslümanların namusudur "dedi.

Tekin, " Bu kapsamda İslam ülkeleri Türkiye'nin öncü, önemli, örnek girişimini, güçlü iradesini dürüstçe sahiplenmeli, samimiyetle desteklemeli, nitekim Kudüs'ü mahzun ve mahcup edecek her davranıştan kaçınmalıdır. Kudüs, ABD'nin iç siyasi hesaplarına, çıkar lobilerine şirin ve sempatik görünmeye çalışan güdümlü siyasetçilerin hedeflerine kurban edilemeyecek, etmeye de kimsenin gücü yetmeyecektir. Haçlı ve siyonist yağmacıların torunları unutmamalıdır ki Selahattin Eyyubinin torunları da aynı cesaret ve kararlılıktadır ve günü geldiğinde aynı fırtınayı koparacak Milyonlarca Müslüman Türk Milliyetçisi kendini seve seve feda etmeye dünden razıdır "diye konuştu.

Köktaş ABD'yi kınadı

AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, ABD Başkanı Trump’un Kudüs kararına sert tepki gösterdi. Köktaş, "Vicdanları yaralayan kararını kınıyor ve reddediyoruz "dedi.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması, Ankara'da ABD Büyükelçiliği önünde protesto edildi. Aralarında bazı AK Parti milletvekillerinin de bulunduğu bir grup, ABD Büyükelçiliği önünde protestoda bulundu.

Filistin ve Kudüs lehine sloganlar atan grup arasında bulunan AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planına karşı mecliste bulunan tüm siyasi parti gruplarının hazırladığı ortak bildiriyle de tepki gösterildiğini ifade etti.

KARARI REDDEDİYORUZ

Milletvekili Köktaş ayrıca; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir, gözbebeğidir. ABD yönetimi tarafından Kudüs'ün İsrail'in Başkenti olarak tanınmasına yönelik sorumsuzca ve vicdanları yaralayan kararını kınıyor ve reddediyoruz. Bu karar yok hükmündedir. Bütün dünya, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Kararlarını ihlal eden bu kararı kınamak için ABD Büyükelçiliği önünde tepkimizi ortaya koyduk." dedi

Trump, BM kararını ihlal etmiştir

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Kudüs’ün İsrail başkent olarak tanıdığını açıklayan skandalkarara tepki gösterdi.

ABD Başkanı Trump’ın açıklamasını küstahça değerlendiren Başkan Tok, skandal Kudüs kararının Birleşmiş Milletler ve Uluslararası hukukun açıkça ihlali olduğunu ifade etti.

Osmanlı’nın vatan toprakları içerisinde iken Kudüs’ün barış ve huzurşehri olduğunun altını çizen Başkan Erdoğan Tok, “Çanakkale Zaferini, onlarca yıl saklanan yeni fark ettiğimiznesillerimize yıllardır öğretilmeyen Kut-ülAmere’yi, nasılkaybettiğimiz saklanan Kudüs’ü öğrendiğimizde tarih sayfalarıyenilenecektir. Bize ne Kudüs’ten, Şamdan, Bağdat’tan diyenlerealdanmayın. Bunu onlara söyleten bir irade var. Kudüs, bir milletindeğil, ümmetin meselesidir. Kudüs, Müslümanlara Hz. Peygamberinmüjdesi ve emanetidir. 100 yıllık hasretimiz, onurumuz, ilk kıblemizKudüs mücadelemizi var gücümüzle sürdürelim "dedi.



ABD'nin kararı yok hükmünde

CHP Samsun Milletvekili Zeybek, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararına tepki göstererek, "Karar yok yükmündedir "dedi.

CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail’in başkenti olarak tanımasına sert tepki gösterdi. Zeybek, " Birleşmiş Milletleri 5 daimi üyesinden biri olan ABD; Dünya barışına katkı yapması ve Ortadoğu da ki çatışmaları önlemesi beklenirken, ABD devlet başkanı Donald Trump; Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı bir bomba olarak bölgedeki çatışmaların fitilini ateşleyerek hazır hale getirmiştir. Bu karar kabul edilemez ve yok hükmündedir "dedi.

Zeybek, "Trump’ın; Kudüs konusunda vermiş olduğu karar bölgede yaşayan ülke ve toplumların yararına değildir. Ortadoğu da çatışmaların fitilini ateşleyen ABD Başkanının bu kararı silah tekellerinin işine yarayacak, halkların zararına olacaktır. Filistin halkının 1960-1970 yıllarında bağımsız mücadelelerinde yer alan canları ile destek veren genç devrimci ruhu bedenleri ordadır. Bağımsızlık hareketlerinin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, Filistinli kardeşlerimizin bağımsızlık mücadelesinde yanlarında olacağız. Trump yalnız kalacak, Filistin Halkı kazanacaktır "dedi.