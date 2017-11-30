Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Samsun’un etkili tanıtım imkânlarını geliştirmek ve dijital platformlarda Samsun ile ilgili fotoğraf paylaşımını artırmak amacıyla fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram’da ‘LikeSamsun’ hesabını oluşturdu. Samsun Valisi Osman Kaymak, 2 Aralık günü saat 10.00'da Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü’nde düzenlenleyeceği basın toplantısı ile projenin detaylarını açıklayacak. Yunus KILIÇ
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Samsun sosyal medyada tanıtılacak
OKA, Samsun'un tanınırlığını yükseltmek ve turizme katkıda bulunması amacıyla sosyam medya platformu Instagram’da ‘LikeSamsun’ hesabı oluşturdu.
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