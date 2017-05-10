Samsun kirleten bir işletmenin 'iptal edilen ruhsat' işlemlerini yürüttüğü için 'anamızın ak sütü kadar helal' diyen Belediye Başkanı Hasan Togar'ın hibe cipiyle gündeme gelen Tekkeköy Belediyesi, gündemden düşmez.
2018 icraat yılı, 2019 seçim yılında da çok ama çok gündeme gelecektir inanın.
Hele hele seçim zamanı 'evlere şenlik'..
Denizi bile doldurulup, şirketlere pas edilen' Tekkeköy'de geçtiğimiz gün CHP'Li meclis üyesi 'Satacak bir şey kalmadı' diyor.
CHP'li Meclis Üyesi Tansu Çıkış, ilçe belediyesinin mülkiyetinde bulunan birçok taşınmazın özel sektör yada kamuya borcu karşılığında satıldığını söyleyerek 'ilçeye dikkat çekmeye çalıştı'.
Gerek yok aslında. Tekkeköy yeterince göz önünde.
Nereler satıldı, kaça satıldı, kaç taksitle satıldı, kimlere satıldı, sokaktaki her vatandaş biliyor adeta.
Belediyenin mülkiyetinde ne kaldı, ne kadarı gitti, Togar'dan sonra gelecek başkana ne kaldı, bunun hesapları bile şimdiden yapılıyor.
Tekkeköy Mağaraları, Bayraktepe Tomruk Restoran 25 yıllığına Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi.
Spor salonu 25 yıllığına Gençlik ve Spor Bakanlığı'na;
İlkadım Sanayi bölgesinde 5 bin metrekare büyüklüğünde soyunma kabini ve her şeyi yerinde olan futbol sahasının satış hazırlıkları başlatıldı.
Liste aslında daha uzun.
Başkan Togar'ın 'daha da hibe araç alacağım' dediğini unutmamak gerekir.
Karşılığında neler verildiği de önemli.
Samsun şu an için Tekkeköy'ü izliyor.
Arada bir muhalif siyasiler 'Çıkış' yapıyor.
Ama önemli olan AK Parti olup biteni izliyor mu?.
Niye satıyorsun diye soruyor mu?..
Sormuyorsa, sorun var.
Çünkü ilk yerel seçimde 'yanıt bekleyen sorular zinciri, satışlar, hibeler, masalara yatırılacak'.
Ve bana göre de 'en zayıf halka şu an için Tekkeköy olacak gibi görülüyor...
Anketlere bakın ne demek istediğimi anlarsınız..
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Samsun, Tekkeköy'ü izliyor...
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Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
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