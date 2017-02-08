Samsun Tso’dan Kişisel Gelişim Eğitimi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından uygulanmakta olan, Kayıtlı İstihdam İçin Ortak Fayda Diyalog ve İşbirliği Projesinin eğitim ve bilinçlendirme...

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından uygulanmakta olan, Kayıtlı İstihdam İçin Ortak Fayda Diyalog ve İşbirliği Projesinin eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında, kişisel gelişim eğitimi düzenlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının sözleşme makamı olduğu, Kayıtlı İstihdamın Teşviki 2 Hibe Programı kapsamında Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından uygulanmakta olan Kayıtlı İstihdam İçin Ortak Fayda Diyalog ve İşbirliği Projesinin eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında kişisel gelişim eğitimi düzenlendi. Üç gün sürecek eğitimin açılışı Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Davut Altan Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti.

Tören: "Kayıt dışı herkesi bağlayan bir konu"

Toplantının açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Tören, Samsun'un ve bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda sanayi, ticari ve sosyal bakımdan ülke kalkınmasına destek sağlamak için projeler üreterek, çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Uygulanan projenin önemine değinen Yiğit Tören, "Bugün de sizlerle, ülkemizin de en temel sorunlarından biri olan işsizlik ve gizli işsizlik yani kayıt dışı istihdama ilişkin uygulamaya koyduğumuz Kayıtlı İstihdam İçin Ortak Fayda, Diyalog ve İşbirliği Projesi çerçevesinde sizlerle birlikteyiz. Kayıt dışı istihdam tüm kesimler için bağlayıcı bir konu. Temelde çalışan için güvencesiz kalma, kayıt dışı istihdam sağlayan firma için çok ciddi sıkıntıların davetiyesi anlamına gelmekte bununla birlikte kayıtlı istihdam sağlayanlar için ise haksız rekabeti ifade etmektedir. Ancak her halükarda bu sorunun firma ve çalışan ikilisinden daha fazla tarafı bulunmaktadır. Ekonomiye zarar vermesi nedeniyle bu sorun ülke ölçeğinde bir sorun haline gelmektedir. En nihayetinde bu olumsuz durumdan topyekun herkes etkilenmektedir" dedi.

Projenin amacı ortak fayda

Projenin amaçlarından da bahseden Tören, "Daha geniş bir perspektiften baktığımızda ülkenin sosyal, ekonomik ve siyasal gelişmesine engel teşkil eden çok taraflı ve çok yönlü bir sorun olduğunu, sonuçları irdelediğimizde de günümüzün yaşam kalitesini düşüren ve gelecek nesillere yüklenen bir kambur olduğunu görüyoruz. İstatistikler açısından kayıt dışı istihdam konusunda yıllar itibariyle gelişme kaydettiğimizi görüyoruz. Ancak elbette bu yeterli değil. Ayrıca altını çizerek ifade etmek isterim ki, kayıtlı istihdam ortak fayda anlamına gelmektedir. Bu nedenle yapılan her olumlu çalışma ve gelişme hepimizin lehinedir. Bu anlayışla geliştirdiğimiz projemizle istihdam piyasasının sosyal taraflarını bir araya getirerek işbirliğinin sağlanması, kayıt dışı istihdam konusunda farkındalık ve bilinç düzeyinin artırarak kayıtlı istihdamın artırılmasını amaçlıyoruz" diye konuştu.

Eğitim üç gün sürecek

Yönetim Koçu ve Yönetim Danışmanı olan ve proje kapsamında görevlendirilen eğitimci Cüneyt Örkmez tarafından, ilk eğitim bugün verildi. Üç gün süreli eğitimde halihazırda çalışanların ve işsizlerin vasıflarını nasıl geliştirebileceklerini anlatmayı ve kayıt içi istihdam oranını çalışanlar açısından hedefleyerek, temel iletişim teknikleri, başarı ve sonuç odaklılık, beden dili, takım çalışması, verimlilik, iş yaşamında profesyonel davranış, stresle başa çıkma yöntemleri, zaman, motivasyon ve performans yönetimi, problem çözme teknikleri ve değişim yönetimi gibi temel becerileri ve kişisel gelişimi sağlayan karma bir eğitim verilecek.