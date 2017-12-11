Samsun Tso’dan Öğrencilere Giysi Yardımı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), ihtiyaç sahibi öğrencilere 600 kaban ve 600 çift ayakkabı yardımında bulundu.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), ihtiyaç sahibi öğrencilere 600 kaban ve 600 çift ayakkabı yardımında bulundu.

Samsun TSO her yıl eğitim döneminde olduğu gibi 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere giyecek yardımı yaptı. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan 600 adet mont ve 600 çift ayakkabı, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri vasıtasıyla, odaya bağlı İlkadım, Canik, Atakum, Tekkeköy, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinde eğitim gören öğrencilere ulaştırıldı.

Yardımlar teslim edildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin desteğiyle her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımında bulunduklarını belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Bu yardımları geleneksel hale getirdik. Yardımın eksiksiz ve zamanında yapılması için çaba gösterdik. Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için titiz davrandık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin kanalıyla 300 kız ve 300 erkek öğrencimize kaban ve ayakkabı yardımında bulunduk. İş dünyası olarak eğitime ve eğitim gören öğrencilerimize büyük önem ve değer veriyoruz. Çünkü ülkemizin geleceği eğitimden geçiyor. Daha güçlü yarınlar için bu yöndeki çabamız devam edecek" dedi.