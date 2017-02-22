Samsun Çarşamba Havaalanı'nın pist tadilatının 1 Ağustos'a ertelenmesi turizm firmalarının organizasyonlarını alt üst etti. KATİD Başkanı Toktaş, "Samsun turizmi alt üst oldu. Yeni takvimde de 6 ay kaybedeceğiz" dedi

Samsun Çarşamba Havaalanı'nın 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında pist nedeniyle kapatılacağının açıklanmasının ardından, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Samsun Valisi İbrahim Şahin'in girişimleriyle 1 Ağustos'a ertelenen tadilat çalışması Samsun turizmcilerinin tüm planlarını alt üst etti.

BAŞKA ŞEHİRLERE KAÇTILAR

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklama ile havalimanının kapanış tarihinin son anda 1 Ağustos'a ertelenmesi ile ilgili görüşlerini aktaran Karadeniz Turistik Otelciler Birliği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, "Biz hazırlıklarımızı 1 Mart-31 Mayıs arası havalimanımızın kapalı olacağına göre organize etmiştik. Samsun'da yapılması planlanan bazı spor ve kamu organizasyonlarına bu tarihler arası teklif veremedik ve başka şehirlere kaptırdık. Örneğin Mayıs ayındaki 6 gün sürecek olan yaklaşık Bin 500 gecelemesi olan Karate GP'sini Kocaeli'ne kaydırdılar. Şimdi geri dönüp kaybettiğimiz organizasyonları toparlamamız mümkün değil. Havalimanının, yoğun aylarımızdan biri olan Ağustos'tan itibaren 3 ay kapanacak olması bu tarihlere denk gelen büyük organizasyonları da elimizden kaçırmamıza neden olacak" dedi.

HİÇ OLMAZSA KASIM-OCAK

AYLARI ARASINDA OLSUN

Beklentilerinin havalimanı kapatılmadan, yapılması gereken bakımın yapılması olduğunu söyleyen KATİD Başkanı Toktaş, "Madem tarih değişecek ise Sayın Bakanımız Akif Çağatay Kılıç Bey'in de desteği ile nispeten daha az yoğun olan Kasım-Ocak dönemine kaydırmamız çok daha isabetli olacaktır. Kötü bir yıl geçiren turizm sektörü 2017 yılına da iyi başlamamışken, 3 aylık kapanışın etkisi 6 aya çıkarak bizleri biraz daha sıkıntıya sokacaktır. Bu konuda yapabilecek bir şey varsa yetkililerden destek bekliyoruz" diye konuştu. KATİD Başkanı Murat Toktaş, "Mayıs'a kadar tüm organizasyonları iptal etmiştik. Zararımız zaten büyüktü. Yeni takvimde de 6 ay kaybedeceğiz" dedi.