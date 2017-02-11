Samsun ve Çorum aynı duyguları yaşıyor

Geçtiğimiz günlerde bir vakıf tarafından yayınlanan ‘Şiddet Haritası’nda silahlı saldırı olaylarında Samsun birinci, Çorum ikinci sırada gösterildi.
Söz konusu araştırmanın sonuçları Karadeniz Bölgesi’nin iki güzide kenti Samsun ve Çorum’u üzerken, peşinden itirazlar yükseldi.
Hedef Halk Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni tecrübeli gazeteci Aziz Yener Cabbar, asılsız bilgilerle hazırlandığını savunduğu Şiddet Haritası'na köşesinden cevap verdi.
Cabbar söz konusu yazısında, Samsun Emniyet Müdürü ve ekibinin başta FETÖ olmak üzere birçok başarılı operasyona imza attığını belirtirken, asayiş olaylarında 'resmi rakamlarla' düşüş olduğu bilgisini paylaştı.
Cabbar, ‘Mücadeleyi görmemek haksızlık olur’ başlıklı yazısında haklı olarak, Samsun polisinin mücadelesini bu kadar hafife almanın doğru olmayacağı vurguluyor.
Aynı hisleri biz de Çorum için yaşıyoruz.
Çorum Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve ekibi hatırı sayılır bir süredir Çorum’da görev yapıyor. Memleketin huzuru ve güvenliğinin tesisi için hak, hukuk, adalet cesaret ve samimiyetle çalıştıklarına şahit oluyoruz.
Her ne kadar görevlerini yapıyor olsalar da Emniyet teşkilatının yönetici ve mensuplarının hakkını teslim etmek gerek.
Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve ekibinin, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin yaşandığı gecenin ilk dakikalarından itibaren tehlike bertaraf edilene kadar çok iyi bir yönetim sergilediklerini cümle âlem biliyor.
İlerleyen günlerde gece gündüz demeden FETÖ, DEAŞ, DHKP/C gibi terör örgütlerine karşı başarılı şafak operasyonlarına imza attıklarını peşinen ifade edelim.
Emniyet teşkilatının bir yandan terör odaklarına karşı amansız mücadelesi sürerken, şehrin huzurunu bozan suç unsurlarına karşı ciddi operasyonlar başlattıklarını, suç oluşmadan önleyici ve koruyucu tedbirleri artırdıklarını da görüyoruz. İşte bu yoğun tempo sayesinde Çorum huzurlu kentler arasında ilk sıralarda yer alabiliyor.
Tüm bu güzel işler yapılırken Çorum’un silahlı saldırı olaylarında ikinci sırada yer aldığını iddia eden bir yayın üzerinden emniyet teşkilatımızın çalışmalarını görmezden gelip hafife almayı doğru bulmuyoruz.
Mevzu Çorum’un güvenliği ve huzuru olduğuna göre atılacak adımlar da o oranda öneme haiz.
- BIST 87.473
- Altın 146,799
- Dolar 3,6888
- Euro 3,9268
- Samsun 3 °C
- İstanbul 4 °C
- Ankara 1 °C
- İzmir 6 °C
- Ordu 3 °C
- Sinop 3 °C
- Giresun 5 °C
- Amasya 0 °C
- Rize 2 °C
- Trabzon 5 °C
- TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
- Suluova’nın yeni kaymakamı sahada
- İş adamlarından '50 bin bilet'
- Kimlik Kartı Yenilemesi Yaptılar
- Trabzon’da Şüpheli Ölüm
- Filipinlerde 6.5 Büyüklüğünde Deprem
- İstanbul’un "Aşk Haritası" Çizildi
- Damdan Düşen Hurdacı Hastaneye Koşarak Geldi
- Polis Ve Jandarma Ekipleri Huzur İçin Operasyon Yaptı
- Köylerde Alt Yapı Çalışmaları
- Engelli Çocuklara Yüzme Terapisi
- Kilis Belediyesi Askerler İçin Fetih Ve Yasin Suresi Okuttu
- Tesk Genel Başkanı Palandöken: “Sevdiklerini Mutlu Etmek İçin Harcama Yapan Vatandaşımız Piyasayı Hareketlendiriyor”
- El Bab’a Zpt Sevk Edildi
- Ak Parti’li Baybatur’dan Müsiad’a Ziyaret
Samsun ve Çorum aynı duyguları yaşıyor
- Yorumlar 0
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
- Engelli Çocuklara Yüzme Terapisi
- Antalyalı Biber Üreticilerinden Biberde Zirai İlaç Kullanımı Haberine Tepki
- 200 Kadın Kasap Binlerce Ton Et İşliyor
- (Özel Haber) Bu Tarlalara Köstebek Değil Hırsız Dadandı
- Tbb Başkanı Feyzioğlu’dan Rus Jetinin Türk Birliğini Vurması Açıklaması
- Özgecan’ın Hayatı Film Oluyor
- Kars Yeniden Beyaza Büründü
- Belediyenin Sevgililer Günü Klibi Büyük İlgi Gördü
- Mehmetçik Vakfından Aylık 6,8 Milyon Tl Yardım
- Emekli Tümgeneral Evcil’den ’Kıbrıs’ta Çözüm İçin Yeni Süreç’ Açıklaması
- Türkiye’nin Bacıbeylerine Ödül
- Avrasya Boat Fuarı Açıldı
- Adliye Çalışanları, Hakim Ve Savcı Maaşlarına Yapılacak Zamdan Rahatsız
- Boynuna İp Dolanan Köpek Kurtarıldı
- Belediye Başkanı Vefat Edince Yeni Başkan Seçtiler
- Iı. Abdülhamit Ve Gazi Osman Paşa’nın Torunu Bülent Osman Vefat Etti
- Tavus Kuşu Bodrumluları Seferber Etti
- Atanamayan Edebiyat Öğretmeni Şiir Kitabı Çıkardı
- Afet Bölgesi Havadan Görüntülendi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray’da Açılış Törenine Katılıyor
1/20
- Sarıkamış Harekatı'nın 102. Yılı Yürüyüşü
- İşte... Antalya Kampı'ndan görüntüler...
- SAMGİAD'tan Ankara turu
- Şehitlerimizi Uğurlarken...
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.