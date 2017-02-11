Samsun ve Çorum aynı duyguları yaşıyor

Geçtiğimiz günlerde bir vakıf tarafından yayınlanan ‘Şiddet Haritası’nda silahlı saldırı olaylarında Samsun birinci, Çorum ikinci sırada gösterildi.



Söz konusu araştırmanın sonuçları Karadeniz Bölgesi’nin iki güzide kenti Samsun ve Çorum’u üzerken, peşinden itirazlar yükseldi.



Hedef Halk Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmeni tecrübeli gazeteci Aziz Yener Cabbar, asılsız bilgilerle hazırlandığını savunduğu Şiddet Haritası'na köşesinden cevap verdi.



Cabbar söz konusu yazısında, Samsun Emniyet Müdürü ve ekibinin başta FETÖ olmak üzere birçok başarılı operasyona imza attığını belirtirken, asayiş olaylarında 'resmi rakamlarla' düşüş olduğu bilgisini paylaştı.



Cabbar, ‘Mücadeleyi görmemek haksızlık olur’ başlıklı yazısında haklı olarak, Samsun polisinin mücadelesini bu kadar hafife almanın doğru olmayacağı vurguluyor.



Aynı hisleri biz de Çorum için yaşıyoruz.



Çorum Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve ekibi hatırı sayılır bir süredir Çorum’da görev yapıyor. Memleketin huzuru ve güvenliğinin tesisi için hak, hukuk, adalet cesaret ve samimiyetle çalıştıklarına şahit oluyoruz.



Her ne kadar görevlerini yapıyor olsalar da Emniyet teşkilatının yönetici ve mensuplarının hakkını teslim etmek gerek.



Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve ekibinin, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin yaşandığı gecenin ilk dakikalarından itibaren tehlike bertaraf edilene kadar çok iyi bir yönetim sergilediklerini cümle âlem biliyor.



İlerleyen günlerde gece gündüz demeden FETÖ, DEAŞ, DHKP/C gibi terör örgütlerine karşı başarılı şafak operasyonlarına imza attıklarını peşinen ifade edelim.



Emniyet teşkilatının bir yandan terör odaklarına karşı amansız mücadelesi sürerken, şehrin huzurunu bozan suç unsurlarına karşı ciddi operasyonlar başlattıklarını, suç oluşmadan önleyici ve koruyucu tedbirleri artırdıklarını da görüyoruz. İşte bu yoğun tempo sayesinde Çorum huzurlu kentler arasında ilk sıralarda yer alabiliyor.



Tüm bu güzel işler yapılırken Çorum’un silahlı saldırı olaylarında ikinci sırada yer aldığını iddia eden bir yayın üzerinden emniyet teşkilatımızın çalışmalarını görmezden gelip hafife almayı doğru bulmuyoruz.



Mevzu Çorum’un güvenliği ve huzuru olduğuna göre atılacak adımlar da o oranda öneme haiz.