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Samsun ve Çorum'daki bebeveynlerle buluştu

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Samsun ve Çorum'daki bebeveynlerle buluştu
Bebek alışverişinin güvenilir adresi ebebek, Türkiye genelinde büyümeye devam ediyor. Samsun Piazza AVM ve Çorum AHL Park'ta iki mağazanın da kapılarını açan ebebek, bebeveynlerle bekliyor

Anne ilgisi, uzman bilgisi ile anne-babalara hizmet veren ebebek, yeni yatırımları ile bebeveynlere ulaşmaya devam ediyor. Son olarak Şubat ayında 2 yeni mağazasının daha açılışını gerçekleştiren ebebek, büyümesini tüm hızıyla sürdürüyor.  21 Şubat’ta Çorum’daki ilk mağazasını açan ebebek, Samsun’daki mevcut 2 mağazasına bir yeni mağaza daha ekledi. Çorum ve Samsun’da açtığı 2 yeni mağazasıyla ailelere aradıkları her bir ürünü geniş alternatiflerle sunan ebebek, 2020 yılında ise 130 mağaza ile hizmet vermeyi hedefliyor.

ÇORUM AHL PARK'TA VE 
PİAZZA AVM'DE AÇILDI
Anne bebek alışverişinin öncü adresi ebebek; hız kesmeden yeni mağaza açılışlarına devam ediyor. Türkiye genelinde 2 yeni mağaza açılışı daha gerçekleştiren ebebek; toplam mağaza sayısını 82’ye çıkararak anne babaların bebek alışverişinde destekçisi olmaya devam ediyor. 21 Şubat’ta açılışı gerçekleşen yeni mağazalar Çorum’daki ilk ebebek mağazası, Samsun’da ise 3. ebebek mağazası olma özelliği taşıyor. 685 metrekarelik Çorum AHL Park ve 741 metrekarelik Samsun Piazza AVM mağazalarıyla ebebek; açıldığı bölgelerde alışverişte kalitenin ve ürün çeşitliliğinin vazgeçilmezi oluyor. 

ebebek Genel Müdürü Halil Erdoğmuş, "Bebeveynlerin bebekleri için aradıkları her şeyi tek bir çatı altında sunuyoruz. Amacımız 2020 yılında 130 mağaza ile bebeveynlere hizmet verebilmek. Bu doğrultuda son olarak Çorum ve Samsun’da 2 yeni mağazamızın daha açılışı gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde farklı lokasyonlarda bebeveynlerimiz ile buluşmaya devam edeceğiz" dedi.

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