Samsun yargısının acı günü

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Samsun Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Koçak (51) çalıştığı kurumun önünde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun Bölge İdaresi Mahkemesi Başkanı Mustafa Koçak bir süredir Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde mide kanseri tedavisi görüyordu. Başkan Koçak dün hastanede hayatını kaybetti. Mustafa Koçak için görev yaptığı Samsun Bölge İdare Mahkemesi önünde tören düzenlendi. Törende Koçak için helallik alındı.

Törene Samsun Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Baro Başkanı Kerami Gürbüz, İl Müftüsü Veysel Çakı, Mustafa Koçak’ın eşi Gülay Koçak, çocukları Furkan ve Fatih Koçak’ın yanı sıra mesai arkadaşları katıldı. Mustafa Koçak’ın cenazesi yapılan törenin ardından evinin önüne helallik alınmaya götürüldü. Koçak’ın cenazesi alınan helalliğin ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığına defnedilmek üzere yola çıktı. Koçak'ın eşi Gülay Koçak ve oğlu Furkan Koçak törende gözyaşlarına boğuldu.