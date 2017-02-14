SAMSUN YÖNETİLEMİYOR

Yener Cabbar’ın, benimde katıldığım ‘’Samsun yönetilemiyor’’ şeklindeki görüşünü ‘Gaz Krizinde’ net olarak anladık.

Zemheri soğuklarını yaşıyoruz.

Hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düşmüşken, sorumsuz bir makine operatörünün sebep olduğu kazada doğalgaz borusu patlatılınca, şehre iki gün gaz verilemedi.

Benim gibi 80’li yaşlarını süren ana ve babası olanların yanı sıra hasta yakınlarının da telaşlanmış olduklarını kendimden biliyorum.

Elektrik sobası olanlar, durumu idare etmiştir ama ısınmak için olmasa da,çayını çorbasını pişirmek isteyenler, piknik tüplerini doldurtabilmek için, tüp satıcılarının önünde uzun kuyruklar oluşturdular.

Babacığım o soğukta evinin çok uzağında bir tüp satıcısı bulmuş ama yaklaşık 150 kişinin kuyruk oluşturduğunu görünce beklemekten vazgeçip eve geri dönmüş.

Altıncı katında oturduğum binada asansör olmadığı için evime de alamadığım anam babamın durumuna üzülürken, tahmin edeceğiniz üzere Samsun’u yönetenler hakkında halisane duygular beslemedim.

Bir işçi neden olduğu için Samsun’u yönetenlerin bu gaz krizinden sorumlu olmadıklarını düşünebilirsiniz.

İlk bakışta öyle algı uyandırıyor.

Ve fakat..!

Kazın ayağı hiç de öyle değil.

Bu Doğu Çevre Yolu’nu, pahalıya mal olacağı gerekçesiyle planlandığı biçimiyle yapmayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına eleştirimizi bir kenara bırakalım ama durumu bilmeyenler için bir kere daha hatırlatalım.

Doğu çevre yolu, şu an olduğu gibi Belediye Evleri Kavşağından çıkmayacak, Canik’in ve Kutlukent’in de güneyinden geçerek, açılacak tüneller vasıtasıyla Tekkeköy Kavşağından çıkacaktı.

Bu plan pahalı bulundu, artan trafik akışını rahatlatmak için önce Canik’teki o ucube gibi viyadük yapıldı.

Bu geçici bir çözümdü, bunun da yeterli olmadığı anlaşılınca, şimdi de Tekkeköy kavşağına kadar indi - çıktılarla yeni viyadükler yapılıyor.

Samsun’u gazsız bırakan kazada, o viyadüklerin yapımı sırasında meydana geldi ama konumuz bu değil.

Samsun’un doğalgaz hattının yanı sıra içme suyu hattının o viyadüklerin yapıldığı bölgeden geçtiği biliniyor.

Samgaz, dün gazetelerin haber merkezlerine gönderdiği açıklamada, karayolları yönetimini defalarca uyardıklarını iddia ediyor.

Karayolları uyarıyı dikkate almamış.

Çok şaşırmadım.

Dağda bayırda yol yapanların, bu kadar ince düşünemeyeceklerini bilecek kadar mesleki tecrübem var çok şükür.

Ya Büyükşehir Belediyesine ne demeli..!

Tahribat görmesi durumunda kesilmesiyle, şehirde yaşamı felce uğratacak doğalgaz ve içme suyu hattının geçtiği o bölgede, duruma müdahale edecek görevli bulundurulmamasına da şaşırmayalım mı?

Bir an için Büyükşehir Belediyesini de yönetenlerin de karayolcu olduğunu unuttum.

O muhteremlerin de, ince ayar düşünmeleri beklenemez ama Atatürk’ün şehri Samsun’un, hafta sonu maruz kaldığı muamele gibi durumlar içimi acıtıyor.

‘’Bu günler de geçer’’ diye teselli ediyorum kendimi.

Yalnız ve güzel şehrim.

Bir kez daha geçmiş olsun…..