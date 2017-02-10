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Samsun’a Kara Kış Geri Geliyor

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Samsun’a Kara Kış Geri Geliyor
Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek olan Samsun'da hava sıcaklıkları mevsim normallerin 6 derece kadar altına düşecek.

Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek olan Samsun'da hava sıcaklıkları mevsim normallerin 6 derece kadar altına düşecek.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin Merkezi yetkilileri, Samsun'un hafta sonu itibariyle soğuk hava dalgası altına gireceğini açıkladı. Geçen hafta son 60 yılın sen soğuk kış şartlarının yaşandığı gibi bir yağış beklemediklerini belirten yetkililer, 5 gün boyunca aralıklar halinde hafif ve orta şiddetli kar yağabileceği uyarılarında bulundular.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-6 derece altına kadar düşeceğini belirten yetkililer şu açıklamalarda bulundular:

"Samsun, Karadeniz'den gelen soğuk havanın etkisini giriyor. Cumartesi gününden itibaren bu soğuk hava dalgası kendini hissedilecek. Pazar ve Pazartesi günü aralıklarla kar yağışı yaşanacak. Geçen hafta olan yoğun kar yağışı gibi olmayacağını bekliyoruz. Kar yağışları Perşembe gününe kadar devam edecek. Kar yağışı etkisini orta şiddetli olarak hissettirebilir. Sıcaklıklarda büyük bir düşüş var. Gündüz sıcaklıkları 4 dereceye kadar düşerken gece sıcaklıkları ise sıfır ve sıfırın altında olabilir. Kar yağışının hayatı olumsuz etkileyeceğini düşünmüyoruz. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 4-6 derece daha altında seyredecek. Kar yağışının ardından iç kesimlerde buzlanma ve don olayları olabilir. Vatandaşların acil sıcaklık düşüne bağlı olarak gerekli tedbirleri almalarında fayda vardır."

Samsun'da hava sıcaklıklarının Cumartesi günü 2, Pazar 1, Pazartesi sıfır, Salı eksi 1 ve Çarşamba günü de 2 derece olması bekleniyor.

Samsun’a Kara Kış Geri Geliyor

Samsun’a Kara Kış Geri Geliyor

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