Samsun’a Şehit Ateşi Düştü

Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Salih Kayan'ın acı haberi memleketi Samsun'a ulaştı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Salih Kayan'ın acı haberi memleketi Samsun'a ulaştı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada Samsun'un Ladik ilçesi Doğankaş (Aladun) Mahallesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Salih Kayan şehit düştü. Şehit Kayan'ın cenazesi yarın Adana'da düzenlenecek törenin ardından uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanına getirileceği, ardından Ladik ilçesine götürülerek burada ikindi namazını müteakip toprağa verileceği belirtildi.

Şehit Uzman Çavuşun eşinin Ankara'da ikamet ettiği, Ladik'te ise annesi ve kayınvalidesinin bulunduğu öğrenildi.