Samsun’da 1074 Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi

Samsun'un bazı ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 1074 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Samsun İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararlarına istinaden, Canik ilçesi Uluçayır Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda 55 kök kenevir bitkisi, Havza ilçesi Erikbelen Mahallesi'nde iki ayrı bölgede toplam 797 kök kenevir bitkisi ile 8980 gram kubar esrar, Çarşamba ilçesi Yukarıdonurlu Mahallesi'nde H.A.(53) isimli şahsın bahçesinde 16 kök kenevir bitkisi, Alaçam ilçesi Güvenli Mahallesi'nde N.P.(52) isimli şahsın tarlasında 206 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.
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