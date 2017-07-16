Samsun’da 15 Temmuz Coşkusu

15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıl dönümünde düzenlenen anma etkinliklerinde Samsun meydanları doldu taştı.

15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıl dönümünde düzenlenen anma etkinliklerinde Samsun meydanları doldu taştı.

15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin yıl dönümünde vatandaşlar meydanlara akın etti. Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran vatandaşlar 15 Temmuz şehitlerine anarak demokrasiye bir kez daha sahip çıktı. Şehitler için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu. Sivil toplum kuruluşları ve kurumlar Cumhuriyet Meydanı'nda stantlar açtı. Meydanda toplanan coşkulu kalabalık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek sloganları attı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Meydana gelen Samsun protokolü Türk bayraklarıyla vatandaşı selamladı.

Başkan Yılmaz: "Bu olayı basit bir ihtilal girişimi olarak görürsek eksik tarif etmiş oluruz"

Yapılan duaların ardından vatandaşlara seslenen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Ben 15 Temmuz 2016 saldırısını basit bir ihtilal girişimi, siyasi iktidarı görevden uzaklaştırmak gibi basit bir olay olarak görmüyorum. Bana göre 15 Temmuz 2016'da atalarımızdan bize miras kalmış, tırnaklarımızla birlikte kurduğumuz genç Cumhuriyeti yok etmek, Libya gibi Suriye gibi bir ülke haline getirmeye yönelik büyük bir katliam, büyük bir hain harekettir. O bakımdan bu olayı basit bir ihtilal girişimi olarak görürsek eksik ve hatalı tarif etmiş oluruz diye düşünüyorum" dedi.

Vali Kaymak: "FETÖ ile PKK'nın ilişkisine inanmayanlar var"

FETÖ ile PKK'nın ilişkisine inanmayanların olduğunu belirten Samsun Valisi Osman Kaymak, "3 yıl Tunceli Valisi olarak görev yapmış bir kardeşiniz olarak çok şeylere şahit oldum. 15 Temmuz darbesinden önce terör örgütü ilçelerimizi karakollarımızı basıyordu. Bizim imkanlarımız olmasına rağmen teröristlere etkili operasyon yapamıyorduk. Daha sonra anlaşılıyor ki hain FETÖ bizim askeri birliklerimizin içine sızmış, istihbarat birimleri onların elinde olduğu için bilgileri farklı değerlendiriyorlar. Boşu boşuna dağları bombalıyorduk. 15 Temmuz'dan sonra attığımız her bombada 10-15 teröristi öldürdüğümüzü sizler de basından izlediniz" diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından vatandaşlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vatandaşlara seslenişini dev ekrandan izlediler. Program şiirler ve çeşitli etkinliklerle sabah namazına kadar sürecek.

15 Temmuz programına AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, kurum müdürleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.